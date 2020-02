Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet nakažených koronavirem v Číně přesáhl 11.000

Novým typem koronaviru se v Číně do konce ledna nakazilo 11.791 lidí. S odvoláním na informace čínské státní televize to dnes uvedla agentura Reuters. Viru, který se šíří od prosince loňského roku z města Wu-chan, podlehlo už 259 lidí. Nejhorší je nadále situace v provincii Chu-pej.

Bilance vzrostla poté, co úřady provincie Chu-pej oznámily, že v pátek zemřelo dalších 45 lidí nakažených novým typem koronaviru. Provincie, ve které leží i město Wu-chan, rovněž potvrdila, že v pátek zaznamenala 1347 nových případů nákazy. Celkový počet lidí nakažených v provincii tak dosáhl 7153. Jednoho mrtvého ohlásilo také město Čchung-čching, které leží více než 700 kilometrů západně od Wu-chanu. Celkový počet obětí viru v Číně se tak vyšplhal na 259.

Třiatřicet nových obětí zaznamenaných v pátek připadá na samotnou provinční metropoli Wu-chan. Celkově si ve městě odříznutém od okolního světa koronavirus vyžádal již 192 mrtvých.

Nový typ koronaviru se z Wu-chanu rozšířil do řady velkých čínských měst. Tchien-ťin, který leží nedaleko Pekingu, dnes oznámil, že až do odvolání zůstanou ve městě uzavřené všechny školy a podniky, jejichž provoz není nezbytně nutný.

Provincie Chu-pej je epicentrem nákazy, která se již rozšířila do více než dvaceti zemí světa. V Evropě jsou to Francie, Německo, Británie, Finsko, Itálie, Švédsko a Španělsko. V pátek první dva případy oznámilo Rusko, nemocní jsou však z asijské části země. V Česku se zatím nákaza nepotvrdila.

Spojené státy, které už rovněž mají několik potvrzených případů, v pátek kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásily stav zdravotní nouze. Už ve čtvrtek vyhlásila globální stav zdravotní nouze Světová zdravotnická organizace (WHO).

Nový virus, označovaný jako 2019-nCoV, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

Německé vojenské letadlo evakuovalo z Wu-chanu přes 120 lidí

Německé vojenské letadlo s více než 120 lidmi na palubě dnes odletělo z čínského města Wu-chan. Informovala o tom agentura DPA. Mezi evakuovanými by mělo být podle dřívějších údajů asi 90 Němců a zhruba 40 občanů dalších zemí. Armádní Airbus A310 by měl kolem poledne dorazit na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Poté lidé zamíří do karantény.

Vojenské letadlo s evakuovanými má v plánu mezipřistání v Moskvě. Podle německého ministra zahraničí Heika Maase není na palubě nikdo, u koho by se nový typ koronaviru prokázal, ani nikdo, u koho panuje podezření, že by se nakazil.

Po přistání ve Frankfurtu všechny evakuované převezou do karantény. Dva týdny lidé stráví v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu.

Do Wu-chanu vyrazilo letadlo jen s posádkou. Na palubě ale bylo na žádost Číny 10.000 ochranných obleků, které mají pomoci při boji proti šíření koronaviru.

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Británie či Francie. Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií. Do Prahy by je měl v neděli dopravit z Bruselu vojenský speciál. Následně budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Austrálie nebude vpouštět cizince cestující z Číny

Austrálie bude kvůli epidemii koronaviru odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Oznámil to dnes australský premiér Scott Morrison. Lety do Číny přeruší australské aerolinky Qantas Airways i novozélandské Air New Zealand. Mezitím pokračují evakuace z centra nákazy, jímž je čínské město Wu-chan. V příštích dnech chce své občany přepravit do vlasti Thajsko. Británie oznámila, že stahuje některé své pracovníky na velvyslanectví a konzulátech v Číně. Společnost Apple zavřela všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně. Novým virem, označovaným jako 2019-nCoV, se v Číně nakazilo téměř 12.000 lidí a 259 jich zemřelo.

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že kvůli rostoucí hrozbě nákazy Austrálie ode dneška odepře vstup všem cizím státním příslušníkům cestujícím z kontinentální Číny, bez ohledu na to, zda přicestují přímo nebo s přestupem.

Australští občané a stálí rezidenti mají být po dobu 14 dnů po návratu v karanténě. Pro australské občany cestující do Číny pak bylo zvýšeno varování na nejvyšší stupeň. Australané by tak nejlidnatější zemi neměli vůbec navštěvovat.

Qantas Airways pozastaví obě své přímé linky do Číny, do Pekingu a Šanghaje, od 9. února do 29. března.

Austrálie dosud zaznamenala deset případů infekce, která se kromě Číny už objevila v nejméně 25 dalších zemích, které hlásí dohromady přes 130 případů. Během čtvrtka a pátku své první infikované novým koronavirem oznámily Rusko, Británie, Švédsko a Itálie. V ČR se zatím nákaza nepotvrdila.

Thajská vláda dnes oznámila, že "v řádu dní" evakuuje svých až 182 občanů z epicentra epidemie. Právě Thajsko je přitom patří s 19 potvrzenými nakaženými mezi nejpostiženější země mimo Čínu.

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Německo, Británie či Francie. Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií. Do Prahy by je měl v neděli dopravit z Bruselu vojenský speciál. Následně budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.

Británie stahuje část zaměstnanců ze své ambasády a konzulátů v Číně. "V případě, že se situace dál zhorší, schopnost britského velvyslanectví a konzulátů poskytovat pomoc britským občanům v Číně může být omezena," uvedla britská vláda.

Technologický gigant Apple dnes oznámil, že se rozhodl uzavřít všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně do 9. února. Společnost agentuře AFP sdělila, že tak činí "na základě posledních doporučení hlavních zdravotnických expertů".

(čtk)