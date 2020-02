Ilustrační FOTO - Pixabay

Úřady by měly začít stahovat vlajky na půl žerdi

Úřady by měly začít po 16:00 na znamení smutku spouštět vlajky na půl žerdi. Předpokládají to protokolární pravidla v souvislosti se státním smutkem, který vláda vyhlásila na pondělí kvůli úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Jeho smrt v pondělí připomenou pietní akce v Teplicích i Praze.

Ředitel protokolu prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš na začátku tohoto týdne ČTK sdělil, že takzvaná smuteční vlajková výzdoba zpravidla začíná už v 16:00 dne předcházejícího státnímu smutku, a trvá do 08:00 druhého dne po státním smutku, tedy v tomto případě do úterý 4. února. Úřady by měly vlajky spustit na půl žerdi na budovách, ve kterých sídlí, a na místech celostátního významu.

Vlajka, která je na lanku, se podle pravidel spustí na půl žerdi a nedoplňuje se už černým praporem. Její spuštění na půl žerdi je podle Kruliše dostatečným výrazem smutku. Pokud je česká státní vlajka doplněna jinými vlajkami, například Evropské unie nebo kraje, musí být spuštěny na půl žerdi i ony, a to ještě před spuštěním české vlajky. Vlajka České republiky nikdy nesmí být níže než vlajky ostatní. Naopak vytažena je vždy jako první.

Jaroslav Kubera. FOTO - Wikimedia commons

Kruliš zároveň upozornil na to, že státní vlajka se vždy spouští na půl žerdi, nikdy se ale na půl žerdi nevytahuje. "To znamená v případě, že je vlajka teprve umísťována, musí být nejdříve vytažena do plné výšky a odtud po malé chvíli spuštěna na půl žerdi," uvedl.

Pokud je na budově použit prapor, musí ho doplnit černý prapor. Státní vlajka v podobě praporu je podle Kruliše umístěna na budově z čelního pohledu vždy vlevo, černý prapor vpravo. Rozdíl mezi praporem a vlajkou je ten, že zatímco vlajku je možné stáhnout na lanku stožáru na půl žerdi, prapor je upevněn na žerdi a stáhnout ho možné není.

Podle Kruliše lze obecně doporučit, aby se města a obce vyhnuly v den státního smutku pořádání veselic, jarmarků, slavností a podobných akcí.

Kubera zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let.

(čtk)