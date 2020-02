Srbský tenista Novak Djokovič. FOTO - Wikimedia commons

Djokovič udolal Thiema a poosmé ovládl Australian Open

Srbský tenista Novak Djokovič obhájil titul na Australian Open. Ve finále plném obratů zvítězil nad Rakušanem Dominicem Thiemem v pětisetové bitvě 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 a 6:4 a připsal si v Melbourne rekordní osmé prvenství. Dvaatřicetiletý hráč se vrátí na první místo žebříčku ATP před Španěla Rafaela Nadala.

Djokovič si vítězstvím v Melbourne vydělal v přepočtu téměř 63 milionů korun. Do bohaté sbírky přidal rodák z Bělehradu 17. grandslamový titul a na rekordmana Švýcara Rogera Federera mu schází už jen tři.

Djokovič získal poosmé trofej z jednoho grandslamu jako teprve třetí hráč v historii. French Open dvanáctkrát ovládl Nadal a Wimbledon osmkrát Federer.

Thiem neuspěl ani ve třetím grandslamovém finále v kariéře. Předchozí dvě prohrál na antukovém Roland Garros. Šestadvacetiletý hráč nevyužil šanci posunout se na třetí místo žebříčku a stát se teprve druhým rakouským tenistou po Thomasi Musterovi, který by ovládl dvouhru na některém z turnajů velké čtyřky.

"Je to můj nejoblíbenější kurt a turnaj na světě. Jsem nadšený, že tu mohu opět zvednout trofej nad hlavu," řekl Djokovič při slavnostním vyhlášení na centrálním dvorci. "Byl to nesmírně vyrovnaný zápas. Dominic odehrál skvělý turnaj a měl velmi blízko k vítězství. Jsem si jistý, že grandslam vyhraje, a to víc než jednou," uvedl staronový šampion.

Djokovič cestou do finále ztratil pouze jediný set v úvodním kole a v semifinále hladce přehrál Federera 3:0. Souboj s Thiemem, který ve čtvrtfinále vyřadil Nadala, ho ale stál mnohem více sil. Rakušan vyhrál tři z minulých čtyř vzájemných zápasů včetně posledních dvou a favorita trápil i tentokrát.

První sadě kraloval Srb a po dvou brejcích zvítězil 6:4. V dalším průběhu ale postupně získával navrch Thiem. Djokovič v druhém setu za stavu 3:4 ještě prolomil soupeřovo podání a srovnal na 4:4, hned v následujícím gamu si ale servis znovu prohrál.

Srbský favorit působil stále unavenějším dojmem, rozčiloval se a rozptyloval se i hádkami s umpirovým rozhodčím. Rakušan dominoval i v úvodu třetího setu, za chvíli vedl 4:0 a nejjasnější sadu finále bez větších potíže dotáhl do vítězného konce.

Djokovič se zdál fyzicky i psychicky vyčerpaný, ale pak se obdivuhodně zvedl. Začal hrát mnohem soustředěněji a pečlivěji a výrazně zlepšil pohyb. Za stavu 4:3 získal po soupeřových chybách brejk a poslal finále prvního grandslamu sezony do páté sady.

I v ní už měl zkušenější Srb znatelnou převahu. Ve třetím gamu získal Thiemovo podání a v následující hře odvrátil dva brejkboly. I když pak sám další šanci na prolomení soupeřova servisu nevyužil, v zápase už s přehledem dokráčel k výhře. Proměnil hned první mečbol.

"Je téměř nereálné, co Novak za ty roky dokázal. Jsem hrdý, že mohu v tomhle tenisovém období hrát a že jsem konkurenceschopný. Cítil jsem se slabší, ale věřím, že brzy dostanu šanci na odplatu," řekl Thiem.

Oba finalisté po zápase vzpomněli na oběti ničivých požárů, které stále zuří v Austrálii. "Před turnajem a během něj jsme viděli, že jsou důležitější věci v životě než tenis. Viděli jsme, čím si tahle nádherná země a její příroda musí procházet. Věřím, že se z toho brzy zotaví a tahle pohroma se už nikdy nestane," uvedl Thiem.

"Na začátku roku se staly některé strašné věci. Požáry tady v Austrálii, konflikty v některých částech světa, smrt jedné osoby, kterou jsem považoval za blízkou a byla mi mentorem - Kobe Bryant," připomněl Djokovič legendárního basketbalistu, který zemřel v 41 letech při nehodě vrtulníku. "V životě jsou důležitější věci než tenis a měli bychom teď víc než kdy jindy držet pospolu," dodal.

Ram má druhý titul z Melbourne, se Salisburym ovládli čtyřhru

Čtyřhru na Australian Open vyhráli Američan Rajeev Ram s Britem Joem Salisburym a získali první grandslamový titul v mužském deblu. Ve finále zdolali 6:4, 6:2 domácí dvojici Max Purcell, Luke Saville, která startovala v turnaji na divokou kartu. Zápas trval jen 70 minut.

Pětatřicetiletý Ram si připsal druhý grandslamový triumf, loni v Melbourne ovládl smíšenou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Také česká tenistka slavila na Australian Open i letos, když obhájila titul v mixu po boku Chorvata Nikoly Mektiče.

Ram nechtěl hrát i mix, protože v závěru minulého roku byl nemocný a netrénoval. "Přiletěl jsem do Austrálie bez přípravy a necítil se dobře. Nebylo by to dobré pro moje zdraví ani pro jednoho z parťáků, tak jsem se rozhodl nehrát další soutěž (smíšenou čtyřhru)," vysvětlil. Trofej věnoval otci, který zemřel loni v dubnu na rakovinu slinivky. "To on mě k tenisu přivedl. Myslím, že by na měl byl pyšný," doplnil.

Sedmadvacetiletý Salisbury uspěl při osmém startu na grandslamu poprvé.

Výsledky grandslamového turnajr Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (2-Srb.) - Thiem (5-Rak.) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (11-USA/Brit.) - Purcell, Saville (Austr.) 6:4, 6:2.

