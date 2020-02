Bangkok. FOTO - Pixabay

Klimatická tabulka měst

Změny klimatu do roku 2050 nejvíce ovlivní thajský Bangkok, vietnamské Ho Či Minovo Město či nizozemskou metropoli Amsterodam.

Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila berlínská organizace Nestpick. Autoři studie porovnali data z několika předchozích výzkumů a určili, která města v následujících 30 letech čekají největší změny související s celkovou proměnou klimatu. Sledovali přitom ukazatele jako průměrnou teplotu, dostupnost vody nebo stoupající hladinu oceánů. V úvahu nebrali případná opatření, která mohou státy do budoucna přijmout.

Dopady klimatických změn zasáhnou nejvíce asijská města. Ta se na prvních pěti místech žebříčku umístila hned tři. Kromě Bangkoku a Ho Či Minova Města ohrozí i jihočínský Šen-čen. Do 30 let se podle studie nynější subtropické podnebí tohoto téměř 12milionového města promění na tropické.

Změny klimatu zasáhnou také evropská města, a to hlavně ta, která leží na pobřeží. V první desítce se kromě Amsterodamu objevil i britský Cardiff, který následují až Helsinky na 20. místě.

Evropy se týká i jedna z nejdiskutovanějších změn - stoupání hladiny světových oceánů, která ohrožuje nízko položená města jako Amsterodam či Hamburk, případně britskou metropoli Londýn ležící na řece Temži. S pravidelnými záplavami a živlem obecně zápasí i New Orleans ve Spojených státech.

Studie kromě celkového žebříčku seřadila města i podle dílčích změn. Zaměřila se například na to, kde se nejvíce změní teplota a kde podnebí. Zde se Praha umístila na 32. místě, do 30 let se teplota v Praze může zvýšit až o 1,46 stupně Celsia a metropoli čekají také horká léta. Nejvyšší změnu teploty ze všech zkoumaných měst lze čekat ve slovinském hlavním městě Lublaň, kde se roční průměr zvýší o 3,53 stupně Celsia.

Společnost Nestpick, která zprostředkovává nabídky bydlení ve městech po celém světě, chtěla studií upozornit na problematiku změn klimatu. »Podstatné je, že změny klimatu do určité míry nastanou a každý z nás tomu musí věnovat pozornost,« uvádí zakladatel a ředitel společnosti Omer Kucukdere. »Doufáme, že tento index pomůže přitáhnout pozornost (ke změnám klimatu) a posunout celosvětovou diskusi o tom, jak budeme bojovat s jejich následky,« dodává.

(čtk)