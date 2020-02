Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Koronavirus: svět se bojí Číny

Počet nakažených novým typem koronaviru i počet smrtelných případů v Číně nadále stoupá - úřady hlásily v době naší uzávěrky 304 mrtvých a přes 14 000 nakažených. Onemocnění už podlehl i první člověk mimo Čínu, a to na Filipínách. Řada zemí a desítky leteckých společností kvůli epidemii přerušují s Čínou spojení, některé státy rovněž zamezily ve vstupu lidem přijíždějícím z pevninské Číny.

Země také pokračují v evakuaci svých občanů. Francouzským speciálem dorazilo na jih Francie pět Čechů, kteří do vlasti měli pak přiletět ještě večer. Na vojenském letišti blízko jihofrancouzského města Marseille odpoledne přistálo francouzské letadlo, které přepravilo zhruba 250 lidí z Wu-chanu, odkud se nákaza šíří. V letadle byli lidé z 30 zemí, včetně pěti Čechů, a také například dva Slováci. Stroj následně zamířil do Bruselu, odkud byli další pasažéři přepraveni každý do své vlasti. Pro Čechy i Slováky se z Prahy vydal do Belgie vládní speciál.

»Letecký speciál Jak-40 ve 14:25 odletěl do Bruselu. Přiveze s lékařskou asistencí dnes večer pasažéry do Prahy, na ruzyňský Terminal 4. Zde si pět Čechů převezmou lidé z Nemocnice Na Bulovce a dva Slováky jejich lékaři,« sdělil odpoledne ČTK mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek.

Německé úřady potvrdily přítomnost nákazy u dvou pasažérů, kteří se v sobotu vrátili z Wu-chanu armádním speciálem. V Německu je tak už 10 nakažených novým typem koronaviru. Rusko armádní speciál nenechalo přistát v Moskvě k doplnění paliva, ten tak musel doletět až do Helsinek. Rusko také pozastavilo bezvízový režim s Čínou. Drastická opatření zavádějí rovněž USA…

Své občany z Číny evakuovaly také Barma nebo Indonésie. Rusko se do Wu-chanu chystá k evakuaci svých občanů vyslat pět armádních letadel.

Indonésie oznámila, že dočasně pozastaví veškerá letecká spojení s Čínou. Stejné opatření oznámil také Omán, ale i Saúdská Arábie. Indonésie a Irák také přestanou vpouštět do země osoby přijíždějící z pevninské Číny, nebo ty, kteří tam v poslední době pobývali.

Čínská média oznámila, že se pracovníkům ve Wu-chanu podařilo za deset dní dokončit stavbu nové nemocnice zhruba s 1000 lůžky, která má sloužit nakaženým lidem. Další, ještě větší zařízení, má první pacienty začít přijímat už ve čtvrtek. Do oblasti také dorazilo asi 1400 vojenských lékařů, kteří se mají o nemocné starat.

Guvernér provincie Chu-pej, která je zasažena nejvíce, přiznal, že situace v oblasti je stále vážná a komplikovaná. Lékaři na místě přitom podle něj nemají dostatek zdravotnických pomůcek. Peking uvedl, že chce vytvořit národní distribuční síť zdravotnického materiálu, která by měla situaci zlepšit.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil, že chce dnes vládě navrhnout uvolnění až deseti milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek jako humanitární pomoc Číně. Premiér Andrej Babiš přitom v sobotu řekl, že Česká republika nemá možnosti, jak vyhovět žádosti Číny o humanitární pomoc, protože zdravotnické pomůcky potřebuje pro sebe. Později dodal, že ČR poskytne finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.

Kvůli současné epidemii nového koronaviru už ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Agentura tak učinila teprve pošesté ve své historii.

