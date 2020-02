Palestinský prezident Mahmúd Abbás. FOTO - Wikimedia commons

Palestina. Ani Rusko už Trumpovi nevěří

Rusko zpochybnilo proveditelnost amerického rádobymírového plánu pro Blízký východ, který minulý týden představil kontroverzní americký prezident Donald Trump. Plán odporuje některým rezolucím OSN, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

»Vidíme reakci Palestinců, vidíme reakci celé řady arabských států, které podpořily Palestince v odmítání plánu. To samozřejmě nutí k úvahám o jeho proveditelnosti,« řekl Peskov.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v sobotu potvrdil, že Palestina přeruší veškeré vztahy s Izraelem a Spojenými státy, a to i ty na bezpečnostní úrovni. Učinil tak na mimořádné schůzce Ligy arabských států (LAS) věnované zmiňovanému Trumpovu podvodu. LAS plán Spojených států odmítla.

Problém je nejen v tom, že plán USA označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele, ale umožňuje Izraeli také anektovat valnou většinu izraelských osad na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální.

Jednání LAS

»Zažádali jsme o tuto naléhavou schůzku, abychom zabránili shodě spojené s plánem USA ohledně všeho, co se týká problematiky Palestiny. Budeme bojovat, abychom předešli situaci, v níž se tento plán stane legitimním programem, který přijme mezinárodní komunita,« prohlásil v dlouhém projevu v sobotu Abbás.

Abbás přiznal, že odmítl přijmout několik telefonních hovorů a dopisů od Trumpa po jeho oznámení plánu: »Vím, že by to použil a řekl, že to s námi konzultoval,« řekl o tomto notorickém lháři z Bílého domu. »Nikdy toto řešení nepřijmu. Nechci být vepsán do historie jako ten, kdo prodal Jeruzalém,« dodal.

Palestina podle Abbáse nechce přijmout Spojené státy jako jediného prostředníka při jednání s Izraelem. Záležitost proto hodlá řešit v Radě bezpečnosti OSN a dalších mezinárodních a regionálních organizacích.

Ministři zahraničí zemí LAS v sobotu po schůzce ve společném prohlášení uvedli, že odmítají »dohodu století«, jak Trump svůj mírový plán často velikášsky absurdně nazýval, jelikož »nerespektuje základní práva a aspirace palestinského lidu«. Představitelé členských států LAS se rovněž zavázali, že nebudou spolupracovat s americkou administrativou na uskutečňování plánu.

Tři arabské státy podle ČTK stojí za USA, Saúdská Arábie a Egypt kupodivu mlčí, všichni ostatní jsou za Palestinou. Přesně to vyjádřilo Jordánsko, když varovalo před jakoukoliv izraelskou anexí palestinského území a znovu zopakovalo svou podporu vytvoření palestinského státu v hranicích z roku 1967, které zahrnují Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém.

