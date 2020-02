Djokovič poosmé šampionem v Melbourne

Srbský tenista Novak Djokovič obhájil titul na Australian Open. Ve finále plném obratů zvítězil nad Rakušanem Dominikem Thiemem v pětisetové bitvě 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 a 6:4 a připsal si v Melbourne rekordní osmé prvenství. Dvaatřicetiletý hráč se vrátí na první místo žebříčku ATP před Španěla Rafaela Nadala.

Djokovič si vítězstvím v Melbourne vydělal v přepočtu téměř 63 milionů korun. Do bohaté sbírky přidal rodák z Bělehradu 17. grandslamový titul a na rekordmana Švýcara Rogera Federera mu schází už jen tři. Djokovič získal poosmé trofej z jednoho grandslamu jako teprve třetí hráč v historii. French Open dvanáctkrát ovládl Nadal a Wimbledon osmkrát Federer.

Thiem neuspěl ani ve třetím grandslamovém finále v kariéře. Předchozí dvě prohrál na antukovém Roland Garros. Šestadvacetiletý hráč nevyužil šanci posunout se na třetí místo žebříčku a stát se teprve druhým rakouským tenistou po Thomasi Musterovi, který by ovládl dvouhru na některém z turnajů velké čtyřky.

»Je to můj nejoblíbenější kurt a turnaj na světě. Jsem nadšený, že tu mohu opět zvednout trofej nad hlavu,« řekl Djokovič při slavnostním vyhlášení na centrálním dvorci. »Byl to nesmírně vyrovnaný zápas. Dominic odehrál skvělý turnaj a měl velmi blízko k vítězství. Jsem si jistý, že grandslam vyhraje, a to víc než jednou,« uvedl staronový šampion.

Djokovič cestou do finále ztratil pouze jediný set v úvodním kole a v semifinále hladce přehrál Federera 3:0. Souboj s Thiemem, který ve čtvrtfinále vyřadil Nadala, ho ale stál mnohem více sil. Rakušan vyhrál tři z minulých čtyř vzájemných zápasů včetně posledních dvou a favorita trápil i tentokrát.

První sadě kraloval Srb a po dvou brejcích zvítězil 6:4. V dalším průběhu ale postupně získával navrch Thiem. Djokovič v druhém setu za stavu 3:4 ještě prolomil soupeřovo podání a srovnal na 4:4, hned v následujícím gamu si ale servis znovu prohrál.

Srbský favorit působil stále unavenějším dojmem, rozčiloval se a rozptyloval se i hádkami s umpirovým rozhodčím. Rakušan dominoval i v úvodu třetího setu, za chvíli vedl 4:0 a nejjasnější sadu finále bez větších potíže dotáhl do vítězného konce.

Djokovič se zdál fyzicky i psychicky vyčerpaný, ale pak se obdivuhodně zvedl. Začal hrát mnohem soustředěněji a pečlivěji a výrazně zlepšil pohyb. Za stavu 4:3 získal po soupeřových chybách brejk a poslal finále prvního grandslamu sezony do páté sady.

I v ní už měl zkušenější Srb znatelnou převahu. Ve třetím gamu získal Thiemovo podání a v následující hře odvrátil dva brejkboly. I když pak sám další šanci na prolomení soupeřova servisu nevyužil, v zápase už s přehledem dokráčel k výhře. Proměnil hned první mečbol.

»Je téměř nereálné, co Novak za ty roky dokázal. Jsem hrdý, že mohu v tomhle tenisovém období hrát a že jsem konkurenceschopný. Dnes jsem se cítil slabší, ale věřím, že brzy dostanu šanci na odplatu,« řekl Thiem.

Oba finalisté po zápase vzpomněli na oběti ničivých požárů, které stále zuří v Austrálii. »Před turnajem a během něj jsme viděli, že jsou důležitější věci v životě než tenis. Viděli jsme, čím si tahle nádherná země a její příroda musí procházet. Věřím, že se z toho brzy zotaví a tahle pohroma se už nikdy nestane,« uvedl Thiem.

»Na začátku roku se staly některé strašné věci. Požáry tady v Austrálii, konflikty v některých částech světa, smrt jedné osoby, kterou jsem považoval za blízkou a byla mi mentorem - Kobe Bryant,« připomněl Djokovič legendárního basketbalistu, který zemřel v 41 letech při nehodě vrtulníku. »V životě jsou důležitější věci než tenis a měli bychom teď víc než kdy jindy držet pospolu,« dodal.

(red)