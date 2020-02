Super Bowl získali Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs zvítězili v Super Bowlu v Miami nad San Franciscem 31:20 a ovládli tak zámořskou ligu amerického fotbalu NFL po dlouhých 50 letech a podruhé v historii. Poražení 49ers přitom do poslední čtvrtiny šli ve vedení 20:10, ale pak ukázal svou sílu Patrick Mahomes a dovedl svůj tým ke třem touchdownům a otočení skóre. San Francisco tak ve finále prohrálo teprve podruhé ze sedmi pokusů.

Quarterback Kansasu Mahomes se ve 24 letech stal nejmladším hráčem, který získal cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony (2018) a vyhrál Super Bowl. Navíc byl zvolen MVP finále. Velké čekání ukončil také jednašedesátiletý kouč Kansasu Andy Reid, který získal titul až po 21 letech kariéry. Reid na to potřeboval odkoučovat 222 zápasů.

»Chtěli jsme trofej získat pro našeho trenéra, protože si to zaslouží za všechnu tu dřinu. On snad ani nemůže spát. Neznám nikoho, kdo by dřel tvrději než on. Jsem rád, že jsme pro něj vyhráli,« prohlásil Mahomes. »Nikdo si nezaslouží titul více než Andy Reid,« dodal majitel Chiefs Clark Hunt.

První skórovali 49ers proměněným kopem za tři body. Na druhé straně odpověděl Mahomes, který si na konci dlouhé hry na 15 rozehrávek nechal míč pro sebe a doběhl pro touchdown. Vzápětí Kansas přidal tři body za přesný kop, ale pak dobrá obrana San Francisca zastavila vyhlášený útok soupeře a touchdowny Juszczyka a Mosterta přinesly obrat a vedení o 10 bodů.

V tu chvíli se nedařilo Mahomesovi, který byl několikrát sražen obranou a dvakrát jeho přihrávku obránci zachytili. Ale v poslední čtvrtině ukázal, proč je považován za hráče, z něhož může vyrůst podobná hvězda jako je šestinásobný šampion NFL Tom Brady.

Ve chvíli, kdy na tom byl jeho tým špatně a hrozilo mu, že přijde o míč, předvedl parádní přihrávku na 44 yardů pro Tyreeka Hilla a následně po dalším posunu po provinění soupeře proti pravidlům nahrál na touchdown Travisovi Kelcemu.

Poté obrana Kansasu donutila soupeře odevzdat míč po pouhých třech rozehrávkách a Mahomes na pět přihrávek zařídil další touchdown pro Damiena Williamse a dokonal tak obrat. San Francisco se ještě pokusilo odpovědět, ale neúspěšně, naopak Williams dlouhým během přidal svůj druhý touchdown a završil vítězství.

»Tohle jsme my. Tým se srdcem. Trenér se z nás snaží dělat nejlepší možné lidi a nikdy se nevzdávat,« řekl Mahomes. »Věděli jsme, že nejsme v ideální situaci, ale pořád bylo dost času. Já věřil naší obraně a spoluhráči neztratili důvěru ve mě. Nakonec jsme společně našli cestu k vítězství,« dodal quarterback, který v sezoně vyhrál už pátý zápas z pěti pokusů, ve kterých jeho tým prohrával dvouciferným rozdílem.

(čtk)