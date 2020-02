Ilustrační FOTO - Pixabay

Laičtí přísedící od soudů úplně nezmizí

Poslanci TOP 09 se opět snaží o zrušení institutu přísedících v občanských sporech. K projednání ve Sněmovně znovu předložili novelu občanského soudního řádu, podle níž by tyto pře rozhodovali u okresních soudů výhradně sami soudci.

Obdobná novela někdejšího poslance TOP 09 Martina Plíška byla ve Sněmovně i v minulém volebním období. Poslanci ji však neprojednali ani v prvním čtení, spadla tzv. pod stůl. V nynějším volebním období pak dolní komora stejný návrh TOP 09 už jednou zamítla hned v úvodním kole. To je však neodradilo. Poukazují na to, že současná praxe soudních senátů není přínosná a hospodárná. Senáty rozhodují u okresních soudů v civilní oblasti podle zdůvodnění jen pracovní spory, jiné typy pří jim dosud zákonodárci nesvěřili a rozhodují je samosoudci. Zákon neklade na přísedící žádné zvláštní požadavky, navzdory tomu můžou soudce přehlasovat, podotýkají autoři předlohy. Pracovní spory tvoří podle důvodové zprávy odhadem asi dvacetinu agendy okresních soudů.

Předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru, místopředseda ÚV KSČM a stínový ministr spravedlnosti Stanislav Grospič.

»Ve Sněmovně máme začít projednávat vládní novelu o soudech a soudcích, kde se rovněž řeší redukce přísedících na určité okruhy a minimalizuje se jejich účast u soudů. Dlouhodobé stanovisko a názor KSČM je, že by k tomu nemělo docházet. Novelu TOP 09 určitě nepodpoříme a s úpravou, obsaženou ve vládním návrhu, máme také zásadní problém. Ale rozhodně o ní budeme diskutovat,« řekl našemu listu předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru, místopředseda ÚV KSČM a stínový ministr spravedlnosti Stanislav Grospič.

Marie Benešová zvolila kompromis

Laičtí přísedící by však do budoucna měli spolurozhodovat jen v nejzávažnějších věcech. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) navrhla, aby v trestních procesech spolurozhodovali jen v případě nejzávažnějších, především násilných činů. Podle Benešové jde o kompromisní řešení mezi zachováním a zrušením tohoto prvku. Ministerstvo nadále počítá s účastí přísedících v pracovněprávních sporech. Návrh je součástí vládní novely zákona o soudech a soudcích. »Zastávám názor, že by tento laický prvek měl být zachován. V původním záměru se totiž objevily teze, že by tento institut měl být zrušen. Nakonec jsme se ale domluvili na kompromisu, přísedící zůstanou zachováni u těžkých zločinů a pracovněprávních sporů,« vzkázala už loni Benešová.

»Už teď v trestních věcech nejsou přísedící u všech kauz, jedná se většinou o ty závažnější,« reagovala loni v létě pro náš list exposlankyně KSČM a advokátka, v současnosti nejen stínová ministryně KSČM pro legislativu, ale také soudkyně z lidu Zuzka Bebarová Rujbrová. Jak připomněla, dřív soudily senáty v prvním stupni i řadu civilních věcí. Má s tím osobní zkušenosti. Vláda počítá s tím, že by tříčlenné senáty složené ze soudce a dvou přísedících nadále působily jen u kauz úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice trestní sazby nejméně deset let – s výjimkou trestných činů majetkových a hospodářských, kde by nově rozhodoval pouze samotný soudce.

Jde o čestnou a špatně honorovanou funkci

Grospič si cení toho, že přísedící přináší do rozhodování určitý laický prvek. Připomněl, že v anglosaském právu je systém porotní, porota rozhoduje o vině či nevině, a pak o trestu. Kontinentální systém i náš právní systém evropský, hlavně středoevropský, jak se vyvíjel i na území bývalého Rakouska-Uherska, Československa, má podle jeho slov tradičně systém přísedících soudců, což více vyhovuje kontinentálnímu právu. »Redukce pouze na profesionální soudce nejsou zárukou toho, že dojde k objektivitě justice, že zvláště po některých jejich kauzách dojde ke zpružnění, zefektivnění justice,« prohlásil Grospič s tím, že k redukci přísedících, k níž došlo už v 90. letech i v dalších vlnách, je dostačující, a není třeba do toho příliš zasahovat. Dodal, že spíš by se měly upravit odměny přísedících, které jsou velmi nízké. Řekl, že pokud se podíváme na porotní systém anglosaský, tam je to téměř výdělečná činnost, což u nás nechceme, ale zvýšit by se odměny měly.

»Soudcem z lidu« se podle zákona může stát plně svéprávný a bezúhonný člověk starší 30 let. Do této čestné funkce jej volí zastupitelstvo obce či kraje na čtyři roky, je možné i opakované zvolení. Nyní přísedící působí v soudních senátech při rozhodování pracovněprávních sporů a v závažnějších trestních řízeních, kde nerozhoduje samosoudce. Náleží jim paušální částka za každý den jednání ve výši 150 Kč, náhrada mzdy a také hotových výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem funkce. Většině přísedících je přes 60 let.

Návrhem vládní novely zákona o soudech a soudcích se poslanci mohou zabývat už příští týden. Podle dostupných statistik působilo u českých soudů k červnu 2018 5415 laických přísedících, z toho 959 u soudů krajských.

(ku)