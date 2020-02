Mcunuová: 20 milionů na útěku kvůli klimatu

Sedmnáctiletá aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová v pátek ve Stockholmu uspořádala tiskovou konferenci pro africké kolegy, aby se jim dostalo více mediálního prostoru.

V rámci videokonference promluvila také ugandská aktivistka Vanessa Nakateová, která si nedávno postěžovala, že její fotku americká agentura AP ořízla z jednoho společného snímku na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu. »Dnes se soustředíme na Afriku, protože africká perspektiva zůstává zcela mimo zájem médií,« uvedla Thunbergová, kterou časopis Time vloni vyhlásil osobností roku. Švédka prohlásila, že na otázky novinářů bude odpovídat až poté, co dá slovo africkým aktivistům za ochranu klimatu.

Greta Thunbergová. FOTO - Wikimedia commons

»Myslím, že je načase, aby svět naslouchal africkým bojovníkům a aby si vyslechl jejich sdělení… Pro média je to příležitost, aby učinila zadost medializování klimatických rizik v Africe,« uvedla Nakateová. Poté spolu s dalšími africkými kolegyněmi odpovídala na otázky novinářů, uvádí ČTK.

Své vyříznutí ze skupinové fotografie s Thunbergovou fotografem agentury AP Nakateová již dříve na Twitteru odsoudila a zdůraznila, že byla jediná osoba černé pleti zastoupená na původním snímku. AP krok svého reportéra hájila s tím, že v něm nebyl zlý úmysl. »Fotograf v časovém presu ořízl fotografii čistě na základě kompozice,« uvedl už dříve šéf fotografické redakce agentury AP.

Ndoni Mcunuová uvedla, že »Afrika představuje pouze pět procent emisí, které způsobují skleníkový efekt«, a přitom je světadílem nejvíce zasaženým globálním oteplováním. Doktorandka, která na univerzitě v Johannesburgu dopisuje dizertační práci o ekologii, řekla, že téměř 20 milionů lidí uprchlo z kontinentu v důsledku těchto změn a že úporná sucha uvrhla téměř 52 milionů lidí do potravinové nouze.

»Jsou to obrovské katastrofy,« vysvětlovala zase další mladá výzkumnice z Keni Makenna Muigaiová. Afričané se jim však začali přizpůsobovat a vyvíjet »místní znalostní systémy… Ty by měly začlenit vědomosti, které máme jako Afričané, do mezinárodního výzkumu o klimatu,« uvedla Keňanka. »Jak je možné, že nejsme ve světle reflektorů? To je hlavní výzva, s níž je konfrontován náš kontinent.«

