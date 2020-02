Prezidenta nám prý mohou jen závidět

Teprve se zpožděním jsem si mohl přečíst ohlasy na vánoční projev prezidenta Zemana. Znal jsem ty české. Jen pro připomenutí - »demokratičtí politici« ho jako obyčejně zkritizovali a vyčetli všechno možné, aby pak sami nevyřkli vůbec nic. Jak to dělají neustále, »bušili do prázdné slámy«, abychom tak alespoň o nich něco mohli slyšet. Ostatně tak se chovají stále. Nic nového. Jen volání po sjednocení pravice, aby se jim podařilo svrhnout Andreje Babiše, a dokonce po vzoru USA i prezidenta republiky, jak se o to pokusila ve svém rozboru skupina senátorů. Jenže tam, ve Spojených státech, mají pro to důvod. Mnohé důvody, protože Trump je jejich ostudou.

Teprve nyní jsem se však seznámil s ohlasy na vánoční projev Miloše Zemana v Německu a opravdu to stálo za to. Jen nepatrná část reakcí byla tehdy jiného názoru než ty, které vám ukázkově nabízím:

»Zatímco v naší zemi bylo vánoční poselství odbyto obvyklým dobrolidským blabla, prokazují naši východní sousedé jako obvykle zdravý lidský rozum,« píše např. Politically Incorrect a cituje pasáže týkající se nynější masové migrace z řeči Miloše Zemana.

»Zeman si nenechá jako Gauck (bývalý spolkový prezident) a Merkelová vymývat mozek transatlantickými tajnými lóžemi a elitářskými myšlenkovými fabrikami jako ‚Atlantik-Brücke‘. Zjevně si uvědomuje, že invaze (migrantů) je vyhlášením války národní státnosti a svobodě Evropy.«

»Takové starostlivé politiky lze Čechům jen závidět.«

»Smekám před českým prezidentem... Tento projev by se měl vysílat ve zpravodajství v celém Německu.«

»Lidé, mějte trpělivost! Také brzy dostaneme nějakého ‚Zemana'. Předtím bude ale zlá ‚občanská válka'.«

»Pane Zemane, zůstaňte tvrdý a ignorujte, co říká Merkelová. Pomozte zachránit naši evropskou kulturu! Mnoho díků z německé strany!«

Na YouTube se dokonce informace o Zemanovu vánočním vystoupení objevila s těmito titulky: To je státník, Závidím Čechům, »Hlava státu, jakou by si člověk představoval...

S těmito názory lze jistě souhlasit. Jsou nepříjemné pro mnohé současné vládce Evropy. Jsou nepříjemné i pro naše pravicové politické lídry. Proto se pokusili, jak jsem se už zmínil, sepsat stížnost až na Ústavní soud. Pokusili. Většina poslanců jim na lep nesedla. Je jistě totiž možné v lecčems s prezidentem Zemanem nesouhlasit, ale nelze mu upřít, že »dělá národní politiku« (na rozdíl od - dejme tomu - Pirátů, TOP 09 ad.), že nepoklonkuje před Bruselem a dokonce ani před Spojenými státy, že má svůj názor, který dokáže hájit. Názor ve prospěch této země. Na rozdíl od politiků, jakými jsou pražský primátor Hřib, starosta Prahy 6 Kolář či křiklounský šéf radnice v Řeporyjích.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov