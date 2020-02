Nová koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji

Nová koncepce zdravotnictví, tedy její návrh, konečně spatřil světlo světa. Nevadí, že už jsme schválili výstavbu nové nemocnice, o které v žádném z dosavadních oficiálních dokumentů nebylo ani slovo. Udělali jsme kroky B, C, D a možná se blížíme na konec abecedy, takže bylo na čase dostat se i k bodu A, tomu hlavnímu, samotné Koncepci zdravotnictví Zlínského kraje do roku 2030.

Ovšem to, s čím přišel pan hejtman a jeho tým odborníků pět minut po dvanácté, předčilo všechna očekávání a předčilo snad i samotný projekt výstavby nové nemocnice. Na prezentaci této koncepce, která v pondělí proběhla, totiž jasně zaznělo, že zdravotní péče se bude soustředit do nové nemocnice ve Zlíně v Malenovicích. Ostatní nemocnice se promění v provinční provozy. Sloučení nemocnic do jedné se s přístupem pana hejtmana dalo čekat. O této velké myšlence nás informoval již v minulosti. Říct ale naplno, že nevyužité kapacity v ostatních nemocnicích – tedy ty v Kroměříži, Hradišti a Vsetíně – budou sloužit pro dnes nedostatková lůžka, jako jsou lůžka následné péče, rehabilitační lůžka a lůžka sociální, nemůžou předkladatelé myslet vážně! Od začátku projednávání výstavby nové nemocnice jsme byli ujišťováni, že k žádnému omezení péče ani k žádnému uzavírání oddělení nebude v těchto nemocnicích docházet. Že by nám snad někdo lhal? Operativní alokace především personálních zdrojů mezi jednotlivými pracovišti je už snad jen pouhopouhým dalším žertem předkladatelů. Počítat s tím, že doktoři budou jeden den sloužit s nadšením a úsměvem v nemocnici v Kroměříži, aby se potom se stejným úsměvem další den hnali třeba do Vsetína, je nesmysl směřující k jedinému, k personálnímu doplnění plánované nové nemocnice ve Zlíně a totálnímu úpadku péče ve zbývajících nemocnicích. Víme, že materiál je dán k diskuzi a bude ještě připomínkován, než se dostane do konečné podoby. To, co je předloženo, ale asi ani nepotřebuje připomínkovat, to potřebuje rovnou zpracovat znovu.

Zastupitelé KSČM nikdy netvrdili, že nová nemocnice je špatně. Vždy jsme požadovali jen jediné – argumentačně vyjasněný projekt, u něhož bude dopředu známo, jakým způsobem bude financován. Není namístě hazardovat nejen s penězi daňových poplatníků, ale zejména s jejich zdravím. S tím představitelé KSČM nebudou nikdy souhlasit a nikdy takovýto hazard nepodpoří.

Ivan MAŘÁK, předseda klubu krajských zastupitelů Zlínského kraje za KSČM