Ilustrační FOTO - Haló noviny

Střet Syřanů s Turky

Nejméně šest tureckých vojáků bylo zabito a několik dalších utrpělo zranění v provincii Idlib na severozápadě Sýrie při ostřelování vedeném syrskými vládními vojsky.

Ankara ostřelování opětovala a zabila tři desítky syrských občanů.

Vzájemné ostřelovaní následovalo podle agentury AP poté, co o víkendu do provincie Idlib vjel velký turecký vojenský konvoj. Turecko má v oblasti bojů na severozápadě Sýrie několik pozorovatelských stanovišť v rámci dohods Ruskem. To je v Sýrii spojencem tamního prezidenta Bašára Asada. K zabití tureckých vojáků uvedlo, že syrské jednotky útočily proto, že nebyly předem informovány o turecké operaci. Turci prý také zaútočili letecky na 40 syrských cílů. To ovšem důrazně odmítlo ruské ministerstvo obrany.

(čtk)