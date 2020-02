Ilustrační FOTO - Pixabay

Unie nabídne ambiciózní dohodu

Evropská unie nabídne Británii ambiciózní obchodní dohodu, která musí zajistit rovné podmínky pro konkurenci na obou stranách.

Uvedl to hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier, podle něhož se Londýn musí rozhodnout, jaký stupeň přístupu na jednotný unijní trh bude chtít dojednat.

Barnier představil návrh vyjednávacího mandátu, který se má soustředit na tři zásadní pilíře: obchod, bezpečnost a obecné podmínky vztahů a kontrolovatelnost dohod.

»Jsme ochotni nabídnout tuto (ambiciózní) dohodu, ačkoli víme, že bude mezi Británií a EU silná konkurence,« řekl Barnier novinářům ke smlouvě o vzájemném obchodu. Brusel podle něho chce, aby zajišťovala rovné podmínky pro obě strany v důležitých oblastech, k nimž patří ochrana klimatu, pracovní podmínky, daně či státní pomoc. Pouze při jejich respektování může mezi oběma stranami v budoucnu probíhat obchod bez cel a dalších bariér, dodal.

Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier. FOTO - Wikimedia commons

Součástí obchodní smlouvy má být podle Barniera i ujednání zajišťující rybářům z EU přístup do britských vod.

Johnson se cuká

Británie se v připravované obchodní dohodě s Evropskou unií nezaváže k dodržování unijních pravidel ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení či subvencí, a pokud na jejich dodržování bude Brusel trvat, přistoupí raději na zavedení cel. V projevu to řekl premiér Boris Johnson. Podle deníku The Times ministerský předseda krátce po pátečním vystoupení Británie z EU zaujal tvrdý postoj a dál unijním představitelům najevo, že se Londýn evropskými pravidly nehodlá řídit ani výměnou za lepší přístup na jednotný trh.

»Nevybíráme si rozhodně mezi odchodem s dohodou a bez dohody. Otázkou je, zda vyjednáme takové obchodní vztahy, jaké má EU s Kanadou - nebo spíše takové, jaké má s Austrálií. V každém případě nemám pochyb o tom, že Británie bude prosperovat,« citovala dále média z Johnsonova projevu.

Britské a unijní vyjednavače podle všeho čekají dlouhé měsíce obtížných vyjednávání o obchodní dohodě, přičemž Londýn chce dosáhnout podobných podmínek pro přístup na jednotný trh, jaké má nyní Kanada. EU a Kanada se dohodly na odstranění 98 % cel. Brusel ale podobnou dohodu o volném obchodě podmiňuje tím, že Británie bude dodržovat evropské standardy, aby tak byly zajištěny rovné podmínky. To ale Johnson nechce připustit.

Deník The Guardian v této souvislosti poznamenal, že pokud premiér se svou nekompromisní vyjednávací taktikou neuspěje, bude Británie reálně čelit nebezpečí, že se po skončení přechodného období na konci tohoto roku ocitne v podobné situaci, jako kdyby z EU odešla bez dohody. Pokud Johnson odkazuje na možnost, že by Británie měla s Unií podobné obchodní vztahy jako má EU s Austrálií, říká podle britských médií jinými slovy jen to, že by v podstatě EU přistupovala k Londýnu jako ke třetí zemi bez jakéhokoli preferenčního zacházení. Sedmadvacítka totiž v současné době žádnou obchodní dohodu s Austrálií nemá. Podnikatelé by se tedy mohli spolehnout pouze na minimální standard garantovaný pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

(čtk)