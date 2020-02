Prezident Kazachstánu Kásim-Žomart Tokajev FOTO - Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR

Abaj a Kazachstán ve 21. století

Tento rok si připomínáme 175. výročí narození Abaje Kunanbajuly. Zvláštní komise zahájila přípravy na oslavy výročí velikého syna našeho národa. Plánují se organizovat velké akce, a to na národní i mezinárodní úrovni. Ale ne všechno by to měl být svátek, spíš duchovní osvícení.

Abaj Kunanbajuly jako vynikající vědec, myslitel, básník, osvícenec, zakladatel nové národní literatury, překladatel, skladatel zanechal nesmazatelnou stopu v historii země. V jeho básních a výrocích se národnost, mír, život, světonázor, postava, duše, náboženství, mentalita, jazyk, duch odrážely v poezii a poté byly hodnoceny jako jedinečný fenomén Svět Abaje.

V loňském roce účastníci štafety přečetli výňatky z Abajových děl. Zúčastnil jsem se také a podpořil jsem tuto venkovskou akci, kterou představila školačka jménem Limeim. Tato iniciativa, která vzbudila velký zájem mezi školáky a občany země, dokonce i za hranicemi, trvala měsíce.

První prezident Nursultan Nazarbajev ve svém článku „Orientace do budoucnosti: duchovní obrození“ zdůraznil význam obnovy veřejného vědomí. Zachování národní identity a její přizpůsobení moderním požadavkům se stalo národním problémem. Protože modernizace vědomí připravuje cestu pro průlomový vývoj země v 21. století.

V tomto ohledu se domnívám, že odkaz Abaje je velmi užitečný. Díla velkého básníka jsou dnes důležitá. Abajovy myšlenky mohou být pro nás všechny vždy duchovním pokrmem.

Je proto nutné přehodnotit důvody a racionální využití jeho práce při modernizaci národa.

Příklad národní identity

Obrození není způsob, jak se v minulosti ztratit a objevit pouze nové hodnoty.

Ve skutečnosti se jedná o jev, který se snaží rozvíjet naše národní dědictví v součinnosti s dnešními pozitivními tendencemi. Zároveň se nemůžeme obejít bez Abaje. Velký myslitel před více než stoletím vyzval národ, aby se narodil, narodil se a stal se novým.

První prezident řekl: „Navzdory měnícím se časům a měnícím se světům nejsou naši lidé z Abaje zklamáni, ale postupem času objevují stále více nových aspektů jeho velikosti.

Abaj třeba zdůraznil, že pro prosperitu země je nutné ovládat vědu. Naším úkolem není jen držet krok s pokrokem, ale také převzít iniciativu.

K tomu je třeba především modernizovat vzdělávací systém. Za tímto účelem bylo vykonáno mnoho práce, ale v domácím vzdělávání stále existují mezery. Způsoby, jak to zlepšit, jsou zvýrazněny v mém volebním programu a zazněly i na konferenci vloni v srpnu.

Přijetí zákona o statusu učitele je jednou z nejlepších iniciativ v této oblasti. Jedná se o krok ke zlepšení kvality vzdělávání. V každé společnosti má každý učitel své místo. Učitelé hrají klíčovou roli při výchově a vzdělávání potomků. Je naší povinností ocenit a respektovat učitele. Stát by proto měl zlepšit postavení učitelské profese a vytvářet podmínky pro její fungování.

Mj. proto, že v novém historickém kontextu musíme všichni věnovat pozornost vývoji a slávě našeho rodného jazyka a zvýšit jeho status. Výuka angličtiny je prioritou. Čím více mladých lidí se jazyk učí, tím více příležitostí mají. Musí však znát svůj rodný jazyk. Jak řekl Abaj, mladá generace prospívá našemu národu, pouze pokud bude plně obeznámena s vědou, bude respektovat svůj jazyk a bude skutečně polyglotem.

Svět se mění každou hodinu

Svět se nemění každý den, ale každou hodinu. Ve všech oblastech jsou nové problémy a výzvy. Novinky ve vědě tlačí člověka kupředu. Nastal čas, kdy se můžete probojovat intelektem. Abychom udrželi krok s dobou, musíme mít jasnou mysl. Tento krok vyžaduje kombinaci nejlepších aspektů civilizace s národními zájmy. V takových časech musíme opustit naše stereotypy.

Z tohoto důvodu nebyl Abaj nespokojen s některými svými činy a vždy kritizoval »nepřítomnost hlubokého myšlení a hluboké vědy, lží a drby«.

Básník naléhal na lidi, aby ovládli různé druhy umění. Jasně věděl, že to všechno je otázkou času. Poznat Abaje znamená poznat sám sebe. Sebepoznání a seberozvoj, upřednostňující vědu a vzdělání, jsou výrazem dokonalosti. Toto je intelektuální národ. V tomto ohledu by se slovo Abaj mělo stát vůdčí silou generace.

Abaj vyzval každé kazašské dítě, aby bylo patriotem. Jeho odkaz je školou moudrého vlastenectví, základem úcty k zemi. Pokud tedy chceme, aby naši občané byli otevřeni, neměli bychom být unaveni čtením Abaje a zapamatováním si jeho poezie.

Státní zájmy

Abychom prosperovali jako suverénní stát, musíme posílit naši státnost. Mělo by být zřejmé, že udržování veřejného pořádku je univerzální povinností. Občané, a zejména mládež, proto musí vysvětlit význam úcty ke státu. V tomto případě je nutné znovu věnovat pozornost dědictví Abaje.

Velký básník ve svých dílech povýšil národní ideály a povýšil jednotu národa. Přišel s myšlenkou vytvoření spravedlivé společnosti. Názory Abaje však mají zásadní význam pro společnost a prosperitu Kazachstánu v 21. století. Principy Abaje odpovídají principům civilizovaného státu. Spravedlnost bude pevně zakotvena, pouze pokud bude právní stát, transparentnost vlády a odpovědnost vysoká a zástupci občanské společnosti budou aktivně zapojeni do vládních záležitostí.

Můj koncept „Státu hlasem lidí“ byl navržen tak, aby rozvíjel myšlenku spravedlivé společnosti. Konstruktivní dialog mezi státem a společností posiluje důvěru ve stát. Členové vlády, včetně ministerstev a guvernérů, by měli při rozhodování o otázkách státní a sociální důležitosti zohledňovat návrhy a přání občanů. Myslím si, že to je jediná podmínka pro vytvoření spravedlivé společnosti, o níž mluvil Abaj.

Úřady by vždy měly poslouchat lidi. Zástupci státu a veřejnosti vytvořili Národní radu pro veřejnou důvěru k projednání a vyřešení problematických otázek.

Práce Abaje také zdůrazňuje meritokracii. On ohodnotil člověka podle zásluh, nikoli jeho stavu. Velký básník dával vedení kazašské mládeži.

V současné době Kazachstán prochází procesem politické modernizace. S podporou hlavy státu se objevila nová generace vůdců. Často však existují zprávy, že naše země potřebuje radikální politické změny. Je však důležité dospět k vnitrostátní dohodě o této otázce, skutečně posoudit schopnosti státu a přistupovat k ní zodpovědně.

Ti, kteří uvažují o změně, se nestarají o budoucnost země, pouze se zaměřují na populistické myšlenky.

Negativní dopady populismu

Populismus získal globální charakter jako negativní trend. Po celém světě se často vyskytují hlasy skupin, které nemají jasnou strategii a které hledají sílu prostřednictvím holých hesel. Co se týče takových prolhaných lidí, Abaj říká: »Otřete jazyk a nechte ho na jeden den sedět.« Ve skutečnosti je to nebezpečný proces, který podkopává rozvoj jakékoli země a podkopává národní identitu.

Soucit s novou společností

Jádrem nového Kazachstánu je samozřejmě nová společnost. Zároveň bychom se měli zaměřit na zlepšení důstojnosti našeho národa a zlepšení konkurenceschopnosti našich lidí. Je také nutné se zbavit negativních rysů, které narušují rozvoj společnosti a narušují náš mír.

Dnes řada intelektuálů po celém světě varuje před krizí klasického kapitalismu a je skeptická vůči jeho budoucnosti.

Protože ve světě bohatí a chudí, vzdělaní a nevzdělaní, město a vesnice, to vše zmizelo. Tempo tohoto procesu je stále silnější. Podnikání bylo pouze pro zisk, znalosti vytvářely oddělené prostředí, každá nesla zodpovědnost jen za sebe.

Města rychle rostla a rozvoj malých sídlech byl zastaven. Vědci se domnívají, že toto vše je způsobeno oslabením sociální odpovědnosti.

Vrátí se společenská odpovědnost? To samozřejmě není snadný úkol. Řešení tohoto složitého problému by mělo být hledáno v Abajově vzorci »Full Man«. Slovo »úplný člověk« odpovídá anglickému pojmu »člověk integrity«. To je jen charakteristika těch, kteří jsou velmi sebevědomí a usilují o dobro. Tento koncept, který je nyní rozšířený, byl interpretován Abajem již v 19. století…

Musíme přehodnotit Abajův koncept »úplného muže«. V tomto ohledu musí naši vědci sledovat nový výzkum. Věřím, že nový koncept plného muže by se v podstatě měl stát základním pilířem v jakékoli oblasti našeho života, vlády a školství, podnikání a rodinných institucí.

Jedním z témat Abajovy práce je boj proti hrdosti. Básník neustále vyzývá, aby byl ostražitý, aby nebyl rozptylován nedbalostí a smíchem. Rád pracuje tvrdě. Také se ponoří do psychologických aspektů zvládání opilosti a prokazuje, že racionální jednání může překonat úzkost. Citová inteligence, o které dnes mluvíme, také upoutala jeho pozornost. Pýcha a hrdost se zbavily psychologie, povzbuzovány k tvrdé práci, hledání znalostí.

Známé myšlenky v Abajových básních: »Když tvrdě pracujete, bez modlitby získáte vše,« … »Věřte v sebe, vaše práce a inteligence jsou dvě strany.« Každý člověk by si měl být těchto klíčových konceptů pevně vědom a měl by jít příkladem svou neúnavnou a poctivou prací.

Hlavní věcí je, aby si každý občan v době míru, jako dnes, uvědomil, že jeho mnohonásobná práce přímo ovlivňuje podporu hospodářství země.

Abaje lze ve své době nazvat páteří podnikání, motivátorem tvrdé práce. V dílech velkého myslitele jsou příklady dovedností sebepěstování. Vyzývá k novým přístupům k práci na zlepšení kvality života. Současně básník zdůrazňuje iniciativu, čestnost v profesi.

Podle Abaje, abyste si vydělali na živobytí, musíte se naučit řemeslo. Myslím si, že myšlenky velkého básníka jsou dnes pro kazašskou společnost relevantní. Proto dnes označujeme, jak se zbavit psychologie závislosti na surovinách a maximální prosperity malých a středních podniků.

Osobnost světové kultury

Téměř všechny moderní civilizované státy se mohou chlubit vysokou hodnotou historických postav. Kazaši mají také mnoho »dětí«. Abaj mezi nimi vyniká. Ale my pořád jakoby nejsme schopni představit světu našeho velkého myslitele.

Během let své diplomatické služby jsem často potkal politiky a odborníky v různých oborech. Vyměňoval jsem si názory s cizinci na mnoho otázek společných lidstvu. Obecně jsou si dobře vědomi politických a ekonomických úspěchů Kazachstánu. Ale nejsme dobře obeznámeni s našimi duchovními a kulturními hodnotami. Vyvstává otázka: »Proč neodhalíme kazašskou kulturu a kulturu prostřednictvím Abaje?« Abaj je génius kazašské půdy na světové úrovni. Dal celé mysli celé lidstvo.

Vědci se ponořili do hlubin Abajovy básnické síly a tvrdí, že z nekonečné výživy pocházel z kazašského folklóru, východního a západního umění, ruské literatury a historických děl.

Alláh je pravdivý

Abajova vysoká intelektualita je také patrná v jeho náboženské chuti. »Alláh je pravdivý, slovo je pravdivé, jeho slovo není nikdy falešné,« řekl. Je jasné, že k tomuto závěru dospěl, zkoumal a studoval díla východních a západních filozofů.

Náboženští filozofové, kteří hodnotili Abajevovo duchovní pozadí, věnují zvláštní pozornost jeho pojmu »muslim«. Koncept »oddaného muslima« byl pravděpodobně zapojen nejen do Kazachstánu, ale také do celého muslimského světa. Zde je náš filozof Abaj, který na globální úrovni stále stoupá skrze tuto náboženskou perspektivu.

Jak víte, v hlavním městě pořádáme tradiční shromáždění všech náboženství. Existuje rovnováha mezi účelem takových událostí a pozicí velkého Abaje! Všichni jsme přitahováni touhou básníka po čistotě duše lidstva.

Jak je známo, obraz Abaje byl ve světové literatuře vysoce oceňován románem Muchtara Auezova »Cesta Abaje«. Ale to je jen jeden aspekt uznání Abaje. Abychom poznali pravého Abaje, básníka Abaje, musí být odhalen význam myšlenek vyjádřených v jeho básních a tisku. Musí být přeložen do hlavních jazyků světa a zachovány přitom všechny jeho barvy. Je těžké říci, zda se nám to podařilo. Překládat skutečné národní básníky do jiných jazyků není snadný úkol. Překladatel musí mít také talent stejného myslitele. Tomu by měli věnovat zvláštní pozornost naši učitelé Abaje, lingvisté a soucitní občané.

První prezident Republiky Kazachstán Nursultan Nazarbajev řekl: »Abaj není jen vynikající člověk, který neocenitelně přispěl k duchovním pokladům kazašského národa, ale také moudrý člověk, který tvrdě pracoval pro to, aby se kazašský národ stal velikým státem.«

Abaj je úžasná postava mezi mysliteli světové úrovně. Práce moudrého básníka mohou skutečně obohatit duchovní život nejen Kazachů, ale i celé lidské rasy. Protože obsah Abajových děl je plný univerzálních hodnot.

Humanismus

Abaj ve svých poznámkách prokazuje, že rozkvetl a dosáhl duchovní výšky, čímž ocenil společné dědictví lidstva. Slovem jeho slov je humanismus, ale i kultura a dobro. Při hledání alternativ ke Khakimovým slovům přicházejí na mysl spisy francouzského myslitele Montenneho. Pokud však více přemýšlí o své osobnosti a osobnosti jiných, hlavním posláním Abajových slov je přemýšlet a přeměnit se v cíl.

Čím více prezentujeme Abaje ve světové kultuře, tím větší je čest našeho národa. V dnešním věku globalizace a ve věku informačních technologií by se slovo Abaj mělo týkat všech.

Na světě jsou jednotlivci, kteří významně přispěli k rozvoji různých oblastí vědy a vzdělávání a byli uznáni jako univerzální myslitelé. Například, když se mluví o Číně, přijdou na mysl Lao-c’ a Konfucius, o Rusku Dostojevskij a Tolstoj, o Francii Voltaire a Rousseau. Rovněž musíme dosáhnout takové úrovně, že když se řekne Kazachstán, cizinci si okamžitě vzpomenou jména Abaj. Bylo by velkou ctí, kdyby nás ostatní lidé respektovali tím, že řeknou: »Kazašský národ – Abajův národ.«

To se hodí jakýmkoliv způsobem, kterým vychvalujeme Abaje. Jeho poučný život a opravdová tvorba jsou vzorovým příkladem nejen pro kazašský národ, ale i pro celý svět. Abajovy představy o člověku a společnosti, vzdělání a vědě, náboženství a tradici, přírodě a životním prostředí, státu a vládě, jazyce a komunikaci neztrácejí po staletí svůj význam.

Nejprve musíme propagovat Abaje jako kulturní kapitál našeho národa. Nezapomínejme, že civilizované země oceňují kazašskou identitu, kulturu, literaturu a duchovní růst v míře a popularitě vynikajících osobností světové úrovně. Proto je nezbytné představit Abaje jako značku nového Kazachstánu světové komunitě. To je posvátná povinnost dnešní generace.

Abaj, který odráží obraz nejen jeho času, ale také moderní společnosti, je neměnnou vůdčí hvězdou národního ideálu.

Všichni víme, že existuje zakořeněná představa, že každý Kazach by měl mít doma dombyra. Stejně tak věřím, že v každé rodině by měla být kniha Abaje a román Muchtara Auezova »Cesta Abaje«.

Akce Abaje

V letošním roce se na mezinárodní, národní a regionální úrovni uspořádá více než 500 akcí věnovaných 175. výročí Abaje. Hlavní událostí bude mezinárodní vědecká a praktická konference s názvem »Dědictví Abaje a světová duchovnost«, která se bude konat v srpnu ve městě Semey ve spolupráci s UNESCO. Také v říjnu se ve městě Nur-Sultan uskuteční mezinárodní konference na téma »Abaj a úkoly duchovní modernizace«. Tato setkání umožní zevrubně prostudovat osobnost a dědictví Abaje a otevřít cestu pro jeho využití ve prospěch nového Kazachstánu 21. století.

Jedním z důležitých projektů je překlad a publikování děl velkého básníka v deseti jazycích. Konkrétně bude práce Abaje přeložena do angličtiny, arabštiny, japonštiny, španělštiny, italštiny, čínštiny, němčiny, ruštiny, turečtiny a francouzštiny. Bude natočeno několik dokumentárních filmů a televizní seriál »Abaj«, o životě, dědictví básníka, jeho roli ve vývoji kazašské kultury.

Divadelní a hudební festivaly se budou konat na národní a republikové úrovni. Letošní ceny budou věnovány práci Abaje. Státní cena za nejlepší díla v oblasti literatury a umění bude nyní nazvána Státní cena Abaje.

Pocta osobnosti a dědictví Abaje bude pokračovat v zahraničí. Plánuje se vytvoření »Centra Abaje« na ambasádách Kazachstánu v Rusku, Francii, Velké Británii a dalších zemích.

Hrobka dynastii Kunanbaje Oskenbajuly v obci Akšoky, Východní Kazachstánské oblasti bude upravena.

Zároveň se domnívám, že vláda by měla přijmout následující opatření k maximalizaci Abajovy osobnosti:

Region Semej (Semipalatinský okres) je jedním z nejposvátnějších míst v historii Kazachstánu. Město Semej (dříve Semipalatinsk), které zaujímá zvláštní místo v duchovním rozvoji země, by proto mělo být určeno jako historické centrum. Rodiště velkého Abaje, Šakarima a Muchtara Auezova si zaslouží zvláštní úctu. V tomto ohledu musíme rozvíjet sociálně-ekonomický komplex města a modernizovat jeho historické a kulturní objekty v souladu s novými požadavky. Nabádám vládu, aby v tomto ohledu přijala vhodná opatření.

V rámci jubilejního roku je nutné zlepšit oblíbené místo pobytu Abaje, Židebaj a vytvořit příznivé podmínky pro veřejnost, která chce přijít poklonit se duchu velkého básníka.

Kromě toho je nutné věnovat zvláštní pozornost Státnímu historicko-kulturnímu a literárně-památkovému muzeu Abaje »Židebaj-Borili«, aby se stalo centrem vědecké a vzdělávací práce. V Židebaji by mělo být postaveno nové muzeum a historická budova »Dědictví Abaje«.

Je nutné poskytnout státní podporu časopisu »Abaj«, který založili Muchtar Auezov a Žusipbek Ajmautov v Semeji v roce 1918, a který začal znovu publikovat v roce 1992.

Tyto a další rozsáhlé události se konají za účelem uctění ducha Velkého Abaje a oslavení jeho bohatého dědictví. Vyzývám všechny obyvatele Kazachstánu, aby se aktivně zapojili do této vznešené iniciativy.

* * *

Připisujeme velký význam 175. výročí Abaje jako události, která obnovuje vědomí veřejnosti a dává podnět našemu rozvoji jako země, národa jako celku.

Myslím si, že hlavním cílem tohoto svátku by měla být jakási zpráva učiteli celého národa. Kritika Abaje – těžká kritika, konstruktivní kritika.

První prezident s tím začal a národ podporoval, tak jsme dosáhli vysokých výšin. Stanovili jsme si cíl vstoupit do klubu nejlepších padesáti a dosáhli tohoto cíle v předstihu. Máme v plánu se připojit k TOP 30. A i toho dosáhneme. Abajovo dědictví nám také může pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Oslava výročí by se měla snažit najít cestu ven z velké výzvy, před kterou stojí národ. Přejeme všem občanům, aby hluboce přemýšleli o naší zemi a o zvláštnosti národa před tímto svátkem. Jinými slovy, můžeme najít spoustu uspokojení, když přemýšlíme o tom, zda děláme pět ušlechtilých skutků a vyhýbáme se pěti nepřátelům, o kterých mluvil básník. Dědictví Abaje je posvátná hodnota, která otevírá cestu k jednotě a rozvoji našeho národa.

Obecně řečeno, pokud se budeme řídit radou Abaje v jakékoli oblasti života, budeme se rozvíjet jako země a dosahovat našich cílů jako stát.

Kásim-Žomart TOKAJEV,

prezident

Republiky Kazachstán