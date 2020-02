Neotřelé podání Komenského v komiksu

Zcela netradičně se postavilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského (1592-1670) k 350. výročí úmrtí Učitele národů, které připadá na letošek. Ve svých prostorách ve Valdštejnské ulici v Praze připravilo výstavu KOMenský v KOMiksu. Tvůrcům výstavy jde o to, aby život, dílo a především odkaz Komenského zaujal všechny generace návštěvníků, a především děti.

Kreslený život Komenského doplněný krátkými texty jednajících postav v tzv. bublinách - což je právě forma, kterou uvítají děti a mládež - vznikl ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského 2020-2022 (na rok 2022 připadne 430. výročí jeho narození). Autorkou příběhu je spisovatelka dětských knih Klára Smolíková, která musela vybrat z Komenského života to nejpodstatnější a přitom to vhodně, úměrně dětskému věku, přetavit do souvislostí. Odbornou spolupráci poskytla ředitelka pedagogického muzea Markéta Pánková. Obrazy příběh doprovodil ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, které by měly zaujmout nejmenší děti. Jejich autorkou je Andrea Koblasová.

Jan Amos Komenský. FOTO - Wikimedia commons

Výstava chce ukázat Komenského jako našeho současníka, řekl na vernisáži, jež se konala minulý čtvrtek, historik a teolog Richard František Vlasák, odborný garant obsahové části výstavy. Aby to nebyl »stařík na zdi školy nebo na bankovce«, ale někdo, kdo by měl dnes radost například ze zájmu dětí a mládeže o ochranu životního prostředí a kdo by »nad nikým ze žáků nelámal hůl«.

Stále aktuální myšlenky

Textu v »bublinách« se zdá přece jen dost, ale věřme, že si návštěvníci, i ti nejmenší, najdou něco, co je v komiksovém příběhu zaujme. Ostatně, výstava nabízí i dospělému návštěvníkovi zajímavé objevy. Stačí se »jen« zamyslet nad některými tituly, hesly a citáty, které lemují výstavní panely. Například »Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami«... »Putovat, rozmlouvat a rozjímat o nápravě«... »Vědomosti, které chceš používat ve prospěch své vlasti, hledej za hranicemi«... »Věda by měla napomoci zlepšit svět k lepšímu«... »Píli není nic nedostupné« apod. Učebnice Komenského jsou přiblíženy jako »bestsellery nejen pro 17. století«.

Záštitu nad výstavou převzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výstavu možno navštívit do konce roku 2020. V elektronické podobě, jak informovala ředitelka Markéta Pánková, poputuje do českých škol v zahraničí.

(mh)