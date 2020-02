Ilustrační FOTO - Pixabay

Británie zakáže prodej aut na naftu a benzin už od roku 2035

Británie chce zakázat prodej automobilů s naftovými a benzinovými motory a s hybridním pohonem už od roku 2035, což je o pět let dříve, než původně plánovala. Oznámí to dnes premiér Boris Johnson, který bude ve svém projevu ohledně programu letošní konference OSN o klimatu mluvit o závazcích Británie v boji s globálním oteplováním. Podle Johnsona se jedině dřívějším zákazem aut na naftu a benzin podaří dosáhnout cíle, aby země do roku 2050 snížila své emise skleníkových plynů prakticky na nulu.

"Pořadatelství konference COP 26 je pro Spojené království a země celého světa významnou příležitostí zvýšit úsilí v boji proti klimatickým změnám," citovala z Johnsonova připraveného projevu stanice BBC. Británie už v roce 2017 oznámila, že zakáže prodej nových automobilů s benzinovým a naftovým motorem, tehdy ale stanovila termín do roku 2040.

Podle ekologů ale ani dřívější zákaz motorů spalujících fosilní paliva nemusí stačit. "Nový cíl s rokem 2035 bude stále znamenat, že Británie bude stát v elektromobilové revoluci na vedlejší koleji a bude do té doby vypouštět do atmosféry stále více skleníkových plynů," komentoval záměr vlády Mike Childs z ekologické organizace Friends of the Earth. Johnson nevyloučil, že kabinet se může pokusit o ještě dřívější odstranění benzinových aut z prodeje.

Johnson má dnes novinářům představit program další konference OSN o klimatu (COP 26), která se uskuteční letos v listopadu v Glasgowě. Spolu s ním vystoupí i britský přírodovědec David Attenborough.

Britský premiér nyní čelí v souvislosti s chystanou klimatickou konferencí kritice, neboť minulý týden oznámil, že akci nebude předsedat bývalá náměstkyně na ministerstvu energetiky Claire O'Neillová, kterou přitom jmenoval teprve před půl rokem. O'Neillová dnes rozhlasové stanici BBC Radio 4 řekla, že vláda podle ní s nynějším nastavením není schopna své cíle ohledně boje s globálním oteplováním splnit. Může za to podle ní naprostý nedostatek odhodlání a řídících schopností současného kabinetu.

O'Neillová už dříve v dopise na adresu premiéra uvedla, že od něj navzdory slibům nedostala dostatečnou podporu, ideovou, finanční ani personální. "Moje rada pro všechny, kterým Boris (Johnson) něco slibuje - ať už jsou to voliči, světoví lídři, ministři, zaměstnanci nebo i rodinní příslušníci -, je následující: nechte si to dát písemně, najděte si právníka, aby se na to podíval, a ujistěte se, že jsou v bance peníze," řekla.

(čtk)