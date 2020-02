Že musejí »vychcípat«…?

Setkal jsem se s paní, jež k penzi letos nedostala »příplatek« devíti stovek, ale o dost méně, protože její plat byl kdysi hluboko pod průměrem. Stěžovala si mně, že sice dostala těch několik stovek navíc, ale okamžitě vlastně měla v peněžence méně, protože ceny potravin mezitím stouply a obyčejná zelenina, která dřív stála pár korun, je »často dražší než cizokrajné ovoce«. Prý dříve bylo líp, řekla mně. Zřejmě byla jednou z těch našich občanů, kteří odpovídali vzorku, jenž nenechává současné ideology spát. Vždyť přece, alespoň podle nich, žijeme v nejlepší době, jaká ještě nebyla, a s tím ta třetina spokojena není. Tedy alespoň ti, kterým dnes je více než padesát a leccos pamatují o době před Listopadem.

Proč však nejsou spokojeni? Že by nasákli socialismem, který je od večera do rána v naší veřejnoprávní České televizi tak pomlouván? Možná nasákli, možná nenasákli. Jen si připomínají, jak žili. Proto část mladé generace si dodnes myslí, že staří lidé jsou brzdou jejich vzletu. Herečka Eva Holubová dokonce nedávno prohlásila, že její generace bude muset nejspíše »vychcípat«, protože »i přesto, že zažila komunismus, tak volí Babiše a Zemana«. O komunistech nemluvila, k tomuto problému se vyjádřili jiní. Dokonce jsem před časem četl, že nejlépe by bylo, je odvézt do nějakého hlídaného tábora nebo dokonce až do Číny, protože to, co hlásají, je zločinné. Tím »co hlásají« je myšlen socialismus, rovnost a přesvědčení, že by se společnost měla řídit podle hesla »každému podle jeho práce«. Jde pochopitelně o extrémní názor, ale jak daleko je od něj k poškozování aut či jiných věcí těm, kteří vyjádří poněkud jiný názor? Či zatím od herd do zad těm, kteří se pokusili projít po chodníku na horní části Václavského náměstí do metra v době, kdy lídři Milionu chvilek soptili proti Babišovi z právě smontované tribuny, ke skutečnému napadení?

Záměr herecké dvojice »přesvědč bábu, dědka«, aby hlasovali pro pravici, před časem nevyšel podle plánu. Hledá se tedy jiné řešení. Podle Evy Holubové měla by starší generace »vychcípat«, aby byl pomyslný »ráj na zemi«. Jenže bez jejich práce, tedy těch starších a starých, by jejich dnešní kritici neměli po roce 1989 co privatizovat.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)