Důchod, nebo spoření?

Mladí lidé, od určitého ročníku, by si měli spořit na důchod. Prozatím je to pouze vypuštěná myšlenka paní Schillerové, ale dalo by se říci, že to mladé generace asi zřejmě nemine. Šetřit či spořit, proč by ne? Jen je tady menší problém, na který by se nemělo zapomínat, a tím je to, z čeho si odkládat na důchod?

Medián mezd z druhého čtvrtletí roku 2019 činil 29 127 korun, ale… Co takhle reálné mzdy dělníků? V případě, že si lidé ve fabrikách a jiných zařízení přivydělají tzv. přesčasy, tak dle zjištěných informací o mzdách se tito lidé zdaleka nepřibližují rádoby průměrným mzdám. Dělník ve výrobě má 15 000-23 000 korun, zdravotní sestra 15 000-21 000 korun, prodavačky 14 000-20 000 korun a spousta dalších lidí a profesí, kteří zdaleka nedosahují takových mezd, jaké se uvádí v různých průzkumech. Průměrné měsíční výdaje na domácnost: Družstevní byt 2+1: 4700-5500 Kč, průměrná hypotéka: 5000-12 000 Kč, dojíždění do práce: 1000-3000 Kč, plyn a elektřina: 1000-3000 Kč, průměrné výdaje na 1 dítě: 3000-7000 Kč, jídlo: na jednu osobu 2000-5000 Kč a další drobné výdaje jako je například poplatek za TV, pojistky, poplatek za mobilní tarif… Nehledě na to, že výdaje například za plyn a elektřinu se každým rokem zvyšují. Obyčejný kašel s teplotou člověka stojí v lékárně okolo 500 korun, nehledě na léky, které musejí lidé užívat pravidelně. Pokud se zavede povinnost platit či spořit si na důchod, z čeho to lidé budou platit, a hlavně, kde mají lidé jistotu, že při odchodu do důchodu se k nim ty finance opravdu dostanou a také v jaké míře jim ty naspořené finance zajistí život?

Dalo by se říci, že v dnešní době nikdo nedokáže odhadnout ekonomickou situaci v naší zemi za 30 nebo 40 let. Toto je výsledek činnosti pravicově smýšlejících stran za posledních 30 let a samozřejmě jejich činnost nekončí…

Anna VACULÍKOVÁ