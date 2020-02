Ilustrační FOTO - Pixabay

Změna zákona přinutí restaurace více rozlišovat DPH u piva

Provozovatelé restaurací se budou muset od května vyrovnat se dvěma změnami daně z přidané hodnoty (DPH), které je nutí při účtování daně rozlišovat mezi točeným a netočeným pivem a zároveň snižují DPH na stravovací služby. Na sociálních sítích se objevila tabulka, která uvádí devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo. Ministerstvo financí tabulku nezpochybnilo, je ale podle něj účelová a obsahuje i extrémní modelové příklady.

Restaurací se od května dotkne přesun točeného piva z nejvyšší 21procentní sazby DPH do nejnižší desetiprocentní a také snížení DPH u stravovacích služeb z 15 na deset procent. Tabulka tak uvádí, že u točeného alkoholického i nealkoholického piva vypitého v restauraci by se měla účtovat DPH deset procent, stejně jako u nealkoholického piva v restauraci z lahve nebo plechovky. U nealkoholického piva natočeného do džbánu a odneseného z provozovny by sazba měla být 15 procent, u alkoholického piva do džbánu 21 procent a nejvyšší sazba by se měla počítat také u alk

Na rozdíl u DPH mezi prodejem točeného alkoholického piva u stánku a v restauraci upozornila Česká televize. U stánků zůstane daň po květnových změnách 21 procent, v restauracích bude desetiprocentní. Podle šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška změny daňový systém zkomplikují a přinesou komplikace. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) uvedl, že rozrůznění pravidel zvýší pravděpodobnost, že se je někdo bude snažit obcházet.

"Od 1. května bude pivo ve stánku zatížené jinou DPH než pivo v restauraci, a to zase bude mít jinou DPH než pivo s sebou do džbánku. Ovšem nealko pivo ve stánku má jinou DPH, než když si ho dáte v restauraci. Omlouvám se, už jsem z toho narovnání podnikatelského prostředí celý zmatený," glosoval dnes změny na twitteru místopředseda ODS Martin Kupka.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec zdůraznil, že na točené alkoholické pivo se budou od května uplatňovat dvě sazby DPH. Snížená desetiprocentní pro pivo konzumované v restauračním zařízení, pro balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurace zůstane daň 21 procent. "Nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15procentní sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1. května 2020 podléhá desetiprocentní sazbě DPH," doplnil.

Tabulka podle Žurovce účelově kombinuje různé druhy nápojů konzumované v různém prostředí. Extrémním modelovým případem, který se ve skutečnosti neděje, je podle mluvčího například točené nealkoholické pivo načepované do džbánu a odnesené z provozovny.

Manažer daňového oddělení a specialista na DPH ze společnosti BDO Petr Linx připomněl, že změny DPH, které jsou navázány na novelu zákona o evidenci tržeb, měly mít za cíl především kompenzovat nesnáze podnikatelů při zavádění nových systémů povinného vykazování tržeb. "Avšak, ve výsledku převažují politické důvody (PR)," doplnil. Květnové změny podle něj zvýší počet zahrádek a posezení, protože na stravovací služby včetně točeného piva v provozovně bude DPH desetiprocentní, zatímco u jídla odneseného pryč bude 15 procent a u odneseného alkoholického piva 21 procent.

oholického piva nalitého z plechovky nebo lahve v restauraci. Další varianty má tabulka pro pivo při prodeji u stánků nebo v obchodech.

