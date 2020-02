Léky na recept do e-shopu nepatří

Doba, kdy bylo třeba zajít kvůli každému léku do kamenné lékárny, již s rozvojem možnosti elektronických nákupů, minula. V současnosti existuje řada internetových lékáren a stále více Čechů vyhledává online prodejny s lékárnickým sortimentem. Na internetu tak lze najít volně prodejné léky a doplňky stravy. Největší zájem je o vitamíny a minerály, přípravky pro obnovu energie, k podpoře imunitního systému, pro léčbu kosmetických vad a na hubnutí, zlepšení sexuálního života, kloubní preparáty, léky proti chřipce a nachlazení nebo bolesti.

Důvodem, proč léky pořizovat z e-shopů, bývá úspora času a peněz, dostatečně dlouhý popis produktu se všemi potřebnými informacemi. Některé stránky nabízejí zákazníkům i možnost komentovat zakoupené produkty a podělit se o svou zkušenost. Nezanedbatelným lákadlem jsou i zajímavé slevové akce a dárky nabízené k některým produktům. Věrni kamenným lékárnám zůstávají ti, kteří preferují konzultace s lékárníky, aby je seznámili s negativními interakcemi s jinými užívanými léky nebo poradili s vhodným užíváním.

V legálně fungujícím internetovém obchodě dosud nejde koupit léky na předpis, i když již v roce 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky uvažovalo o možnosti zásilkového prodeje léků na recept. To by kromě navýšení zisků internetových lékáren, usnadnilo přístup k takovým léčivům pro pacienty. Osobně to ale považuji za vysoce nebezpečné, protože výdej léčivých přípravků na recept lékárníkem zajišťuje především jejich správné užívání. To by mělo být vždy rozhodující.

Čím dál větším, a ne důsledně řešeným problémem, je ale nákup léků přes internet tzv. načerno. I když se tím vystavují výrazným rizikům, pro řadu Čechů je stále určující nejnižší pořizovací cena. Mnohé z takto prodávaných léků ale bývají padělky a pacienti riskují až fatální zdravotní potíže. Nelegální a padělané léky mohou obsahovat látky škodlivé lidskému organismu a nebývají uvedeny ve složení. Jde hlavně o těžké kovy, jedy, chemikálie pro domácí užití a další látky neschválené pro užití do léčiv. Samozřejmě, ne všechny padělané výrobky musí být nezbytně zdraví škodlivé. Poměrně běžně obsahují složky bez léčebných výsledků a nemají účinek žádný. Lék pocházející z nevyhovujících podmínek obyčejně nedoprovází příbalová informace dostatečného rozsahu, která by upozornila na případné kontraindikace, nebo potíže. Takové léčivo může vyvolat alergickou reakci, nebo až ohrozit životní funkce.

Pokud chce mít pacient jistotu, musí nakupovat u schválené internetové lékárny, kterou najde v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a vyvarovat se všech podezřelých dealerů a nabídek. Léčivé přípravky na recept pak na internet nepatří vůbec.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM