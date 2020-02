»Zvíře Putin« prořízl ruské korupci hrdlo

Vladimir Vladimirovič Putin měl 15. ledna setkání s nejvyššími ruskými představiteli a přednesl jim své poselství. V poselství uvedl řadu věcí, které způsobily v Ruské federaci paniku. Putin jim oznámil, že Ruská federace musí přijmout novou ústavu. Jestli se nepletu, naposledy se ústava měnila za Borise Nikolajeviče Jelcina a přinesla řadu západních »prodemokratických« systémových změn, v důsledku nichž ztratilo Rusko svou suverenitu. To se má teď změnit zásadně. Jednak chce Putin zastavit klesající demografickou křivku ruského obyvatelstva vytvářením příznivých podmínek a norem pro mladé ruské rodiny. Na to navázal zmínkou o minimálních, ale notně zvýšených příjmech v sociální oblasti.

Další zásadní bod, který chystá s novou ústavou přijmout Ruská federace, je, že státní zaměstnanci všech úrovní (soudci, hasiči, vládní úředníci, policie - pro poslance toto opatření Státní duma už přijala) a ani jejich rodinní příslušníci, to znamená rodiče, manželé/lky, děti studující v zahraničí a taky sourozenci, nesmějí mít bankovní účty v zahraničních bankách a musí tato konta převést do ruských bank. Budou tak muset učinit do tří měsíců od platnosti zákona. Pak se nedivme té obrovské panice a hysterii v Rusku. A ještě k tomu, tentokrát za to opravdu může Putin!

Sečteno a podtrženo, Ruská federace se zbavila dluhů, má už jen jeden větší závazek, který podle plánu v klidu postupně umoří. Mají měnu krytou zlatem a jsou v BRICSu (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), který ekonomicky posiluje, takže za nedlouho bude nejsilnějším globálně ekonomickým subjektem na světě. V mezinárodní politice hraje první housle a tlak, včetně sankcí, Ruské federaci pomáhá ve vnitřnímu rozvoji své země. Ve zbrojení a obranyschopnosti je už teď jen tak někdo nedožene. Rusko uspořádalo olympiádu v Soči a mistroství světa ve fotbale bez jakýchkoli problémů. Úspěšně zakončilo vojenskou pomoc Sýrii. A odvrátilo minimálně dvakrát světový válečný konflikt. No a teď k tomu ještě prořízl Putin hrdlo korupci v samotném Rusku plynoucí zejména ze západní sféry vlivu.

Musím říct, že chápu tu paniku a zděšenost v Rusku a všech těch, pro které vychází slunce na západě. Myslím, že je to pro nás dobrá inspirace. Takto se obnovuje státní suverenita a bojuje v kapitalismu s korupcí.

Roman BLAŠKO