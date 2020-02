FOTO - Haló noviny

Sněmovní rozpočtáři navrhují snížení digitální daně

Návrh na zavedení digitální daně pro velké internetové firmy stále dělí politickou scénu. Při projednávání normy ve sněmovním rozpočtovém výboru předlohu kritizovali nejen opoziční poslanci, ale také zástupce vládního hnutí ANO. Výbor projednávání návrhu přerušil do 18. března. Členové výboru budou mít čas na podávání pozměňovacích návrhů.

Sedmiprocentní digitální daň se má vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Týkat by se měla předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.

Daň by měla začít platit ještě letos. Do státního rozpočtu by měla přinést zhruba pět miliard korun ročně. Daň bude ale časově omezena. Posledním zdaňovacím obdobím má být rok 2024.

Před výborem vystoupilo i několik zástupců odborné veřejnosti. Vládu vyzývali k jednání s USA kvůli obavám z možných odvetných opatření. Spojené státy americké již proti dani oficiálně protestovaly.

Podle stínového ministra financí za KSČM, člena rozpočtového výboru Jiřího Dolejše, není obava z protiopatření USA v této chvíli namístě. »Nelekejme se Američanů! Aby kvůli malé České republice rozjeli nějakou celní válku, to zatím nepovažuji za reálné nebezpečí,« řekl našemu listu. Zavedení digitální daně považuje za důležité. »Samozřejmě máme zájem na tom, aby se velké firmy daňově dohnaly. To, že je to technický problém, se dá řešit pomocí zkušeností evropských zemí, které už rozhodly o přijetí této daně a nečekaly na celoevropské řešení,« míní Dolejš.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že digitální daň nevystavuje ČR riziku s ohledem na uzavřené smlouvy proti dvojímu zdanění, protože má charakter daně nepřímé. Postupem české vlády je podle Petříčka hledání řešení uvnitř Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). »Naší prioritou je dosažení mezinárodní dohody v oblasti poskytování digitálních služeb a jejich zdanění,« řekl. Poslance stejně jako ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ujistil, že čeští úředníci z obou ministerstev s americkou stranou vyjednávají. Schillerová uvedla, že země přicházejí s národním řešením digitální daně, protože globální ani evropské řešení se zatím nepodařilo vyjednat. »Cílem je narovnat podnikatelské prostředí a vytvořit tlak na globální řešení,« uvedla ministryně.

Jde především o to, digitální daň vůbec zavést

Manažer firmy Linet Zbyněk Frolík se před poslanci vyslovil pro to, aby česká vláda začala jednat s vládou USA, případně aby daň odložila na dobu, než vznikne dohoda v rámci OECD nebo EU. Vládu k jednání s americkou administrativou vyzval také zástupce Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. »Existují nerovnováhy v českých daňových systémech, ale také riziko odvetných opatření ze strany USA,« uvedl. Ladislav Minčič z Hospodářské komory ČR upozornil, že navrhovaná daň je cíleně zaměřená. Varoval, že případná odvetná opatření ze strany USA mohou zasáhnout například český vývoz, který představuje asi 100 miliard korun. Může dopadnout i na český vývoz služeb včetně softwaru, který představuje 50 miliard korun, i na české přímé investice v USA.

Výhrady měl i poslanec ANO Pavel Juříček. »Když naštvete takovéhoto partnera, tak ta odvetná opatření nemusí být jenom v rovině digitální nebo celní,« řekl. Mohou podle něj přijít i další následky. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura avizoval, že občanští demokraté navrhnou odložení účinnosti daně na 1. leden příštího roku, aby vláda mohla jednat s americkou stranou. Před škodami a následky varoval i Miroslav Kalousek (TOP 09) a doporučoval mimo jiné zákon takzvaně zaparkovat až do podzimu.

Ve Sněmovně už se objevily návrhy na snížení sazby daně. Piráti chtějí sazbu snížit na pět procent stejně jako SPD. »V tuto chvíli by nebylo rozumné, abychom prosazovali nejvyšší daň v Evropě,« řekl Jan Hrnčíř (SPD). Lidovci chtějí tříprocentní sazbu. »Pochopitelně jsme schopni ustoupit ze sedmi procent na pět procent, protože jde především o to, aby se ta daň vůbec nastavila,« řekl Dolejš. Schillerová řekla novinářům, že je připravena jednat o snížení sazby daně. »Určitě o tom otevřu debatu,« řekla. »Uvidíme, jak se k tomu postaví vláda a náš koaliční partner, a podle toho budu postupovat dál,« dodala.

