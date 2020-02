Ilustrační FOTO - Pixabay

Výbor zmírňuje zákaz dvojí kvality potravin

Rozdíly ve složení potravin v různých zemích pod stejným obalem možná budou zakázané, pouze pokud budou »podstatné«. Toto zmírnění v novele zákona o potravinách doporučil Sněmovně přijmout zemědělský výbor na návrh svého místopředsedy, stínového ministra zemědělství za KSČM Pavla Kováčika.

Celou vládní novelu, podle níž za porušení zákazu prodeje potravin v tzv. dvojí kvalitě bude hrozit pokuta až 50 milionů korun, výbor také podpořil. Předloha také zvětšuje pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a rozšiřuje možnost označit potravinu za českou.

»Můj návrh je o tom, že za skutečně podstatnou záležitost posuzování dvojí kvality potravin jako nekalé praktiky výrobců případně obchodníků se budou považovat doopravdy závažné věci, jako třeba když je maso v salámu nahrazeno drůbežím separátem nebo v párkách drůbeží separát sójou, jde zkrátka o zásadní změny ve složení potravin, které jsou se stejným obalem a stejnou etiketou prodávány v různých zemích,« vysvětlil svůj pozměňovací návrh našemu listu Kováčik.

Není podle něj podstatné, když budou výrobky v rámci reformulace receptur, aby byly zdravější, obsahovat například o půl procenta méně soli. To jsou podle Kováčika nepodstatné věci, které nemají žádný vliv na celkové složení a na typičnost výrobku, naopak jsou k lidskému zdraví prospěšnější. »Není to tedy nějaká podstatná újma na kvalitě, není to klamání spotřebitele, šizení zákazníka a podobně. Proto jsem navrhl tuto změnu, aby nedocházelo k zahlcení kontrolního systému a je teď na ministerstvu, aby metodiku stanovilo tak, aby bylo jasné a zřetelné u každého případu, jak má inspekční orgán postupovat,« dodal Kováčik.

Potraviny s porušeným obalem vyřadit z prodeje

Až padesátimilionovou pokutu za takzvanou dvojí kvalitu potravin budou platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci, uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet SZPI. Podle poslance Petra Bendla (ODS) by se odpovědnost měla přenést na výrobce potravin, pokud by nešlo o výrobu tzv. privátních značek, které nabízejí svým jménem obchodní řetězce. Většina poslanců ve výboru ale ruku pro jeho pozměňovací návrh nezvedla.

Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. »Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků,« uvádí důvodová zpráva k návrhu. U masa naopak vládní návrh zpřísňuje možnost označování nezpracovaných potravin ze zvířat za české jen na případy, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v tuzemsku.

Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je nezbytné změnu zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny.

Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením. Může jít třeba o natrženou fólii u potraviny na tácku nebo o nakrájený bloček sýra, který není zcela zabalen do fólie.

Novela dává možnost Státní veterinární správě kontrolovat výrobky z hmyzu, který už vládou schválená novela veterinárního zákona zařadila mezi hospodářská zvířata. »Hmyz je potravinou živočišného původu, ale Státní veterinární správa nemá kompetence k jeho kontrole, jelikož hmyz není v definici potraviny živočišného původu zahrnut,« uvádí vláda.

(jad)