Sturgeonová zvolila jako motto svého vystoupení v den odchodu Británie z EU slogan »Hlas Skotska«. Lze očekávat, že ho bude prosazovat dál ve střetu s premiérem Johnsonem. FOTO - Wikimedia commons

Pozornost se přesunuje ke skotské nezávislosti

Evropská unie by byla nadšená, pokud by se Skotsko rozhodlo zažádat o členství v bloku. V pořadu britské vysílací společnosti BBC to uvedl bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk.

Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová v souvislosti s brexitem uvedla, že nezávislé Skotsko by se snažilo dosáhnout plného členství v Unii. Britského premiéra Borise Johnsona požádala o vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska, Johnson to však odmítl s odkazem na plebiscit z roku 2014, v němž se 55 % hlasujících vyslovilo pro setrvání Skotska v monarchii.

V referendu o brexitu z roku 2016 hlasovala výrazná většina Skotů pro setrvání v Unii. Vystoupení Británie z EU podle skotských nacionalistů vztah Skotska k Londýnu zcela mění.

Tusk na dotaz o vyhlídkách Skotska na přičlenění k EU nejprve odpověděl, že mu nepřísluší zasahovat do »interní debaty ve Spojeném království«. Pak ale dodal, že emocionálně nepochybuje o tom, že »všichni tady v Bruselu i dál v Evropě by byli nadšeni«. Skotsko by podle něj sice nebylo přijato automaticky, bylo by zapotřebí uzavřít formality a smlouvy, v emocionální rovině ale podle Tuska panuje vůči Skotsku empatie.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab v reakci na Tuskova slova podle BBC varoval, že výrok může podnítit separatistické tendence v samotné EU. Podle něj jsou zcela neevropské a zcela nezodpovědné. »Nejsem si jist, zda evropští lídři, a co teprve tady v Británii, tento komentář skutečně přivítají,« dodal Raab.

Samostatnost v převaze

Británie opustila EU po 47 letech s dočasnou dohodou, která odstartovala období 11 měsíců, v němž vláda premiéra Johnsona plánuje jednání o dohodě o volném obchodu. Sturgeonová, jejíž Skotská národní strana (SNP) v prosincových všeobecných volbách získala 48 z 59 parlamentních křesel určených pro zákonodárce ze Skotska, v ten samý den prohlásila, že Skotové cítí nad tímto krokem »opravdový a hluboký smutek« s přídavkem hněvu.

Sturgeonová zvažuje, že nechá prozkoumat možnosti legálního konání poradního referenda o nezávislosti Skotska na Británii, pokud bude britský premiér Boris Johnson i nadále proti vyhlášení dalšího takového hlasování.

Podle průzkumu, který minulý čtvrtek zveřejnila společnost YouGov, by nyní nezávislost podpořilo 51 % Skotů. Podle agentury Reuters je to poprvé od roku 2015, kdy se obyvatelé Skotska v průzkumu YouGov vyslovili většinově pro samostatnost.

»Otázkou, zda zvláštní ústavní výhrada v zákoně o Skotsku ponechává jakoukoli formu referenda o nezávislosti mimo pravomoci skotského parlamentu - nebo zda naopak ponechává prostor pro nezávislé poradní hlasování - se nikdy nezabýval soud,« řekla Sturgeonová v Edinburghu v den, kdy Británie po 47 letech opustila EU.

»Pokud by nyní britská vláda nadále Skotsku upírala právo volby, mohli bychom dospět do bodu, kdy bude nezbytné, aby tato otázka byla prověřena. Nevylučuji to,« citovala skotskou političku agentura Reuters.

(čtk)