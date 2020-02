Nymburk čeká na los pro play off Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté postoupili do play off Ligy mistrů jako nejlepší tým základní části a český reprezentant Vojtěch Hruban věří, že nejde o poslední úspěch v soutěži. Středočeský celek podle něj ve skupině, kterou vyhrál před úřadujícím vicemistrem Tenerife, ukázal, že si nemůže dávat malé cíle.

Nymburk zakončil základní část s bilancí dvanácti výher a dvou porážek, což se nikomu z ostatních týmů nepovedlo. Doma nestačil pouze na Tenerife, kterému ale na Kanárských ostrovech porážku oplatil. Jedinou ztrátou Středočechů venku pak byl prohra s Peristeri.

Právě řeckého soupeře Nymburk porazil v úterý v posledním kole a k prvnímu místu mu pomohla i nečekaná prohra Tenerife v Bambergu. Kromě papírově snazších soupeřů pro play off hraného na dvě vítězství si tým trenéra Orena Amiela navíc zajistil i výhodu domácího prostředí.

»První místo je překvapení, přestože jsme v to tak trochu doufali,« řekl Hruban v rozhovoru pro klubový web. »Ale nikdo Bambergu nedával příliš velké šance a i já jsem si myslel, že Tenerife si to pohlídá. Je to každopádně hezká tečka, která ale ve finále zase tak moc neznamená,« dodal.

»Je důležité, že jsme si zajistili výhodu domácího prostředí a můžeme dostat o něco lehčí soupeře. Do play off půjdeme jako favoriti, ale nemůžeme počítat s tím, že když jsme vyhráli základní část, že naší další zastávkou bude až Final Four. Tak to nefunguje,« uvedl Hruban.

»Díky tomu, jak jsme hráli a vyhrávali ve skupině, cítíme, že máme na víc než jen na postup do play off, nebo postup z prvního kola. Musíme to brát krok po kroku, ale náš cíl není první kolo play off. Nemůžeme si dávat malé cíle,« prohlásil.

Nymburk se soupeře dozví po losu, který je na programu 18. února. Dostat může litevský celek Lietkabelis nebo turecké kluby Bandirma a Besiktas Istanbul. »Lietkabelis nepatří mezi největší litevské týmy, pro ně je úspěch postoupit do play off, takže si myslím, že by to bylo hratelné. Čekal jsem tam spíš Manresu, které ale jeden zápas nevyšel a souhrou několika náhod v play off nejsou,« řekl Hruban.

»Besiktas by byl daleko výš, ale zmítá je nějaká finanční krize, odcházejí jim hráči a poslední zápas prohráli o čtyřicet. Proto jsou na čtvrtém místě. Je to zvučný klub ve velkých problémech, takže by to možná také nebyl špatný soupeř,« přidal 30letý český reprezentant.

»Bandirma je naopak velmi silný tým, který hrál ve vyrovnané skupině, kde na něj to čtvrté místo tak nějak zbylo. Má spoustu mladých tureckých hráčů doplněné o šikovné Američany. Kdybych se chtěl někomu vyhnout, tak určitě jim,« prohlásil Hruban.

(red)