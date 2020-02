Bohatší žijí déle

Před nedávnem byl zveřejněn výsledek deset let probíhajícího průzkumu týkajícího se délky života. Uskutečnil se v USA a ve Velké Británii. Přinesl velmi zajímavé výsledky. Ten nejzajímavější podle agentur se týkal vlivu majetkových rozdílů na délku života. Zjistilo se totiž, že »člověk bohatý« se dožije v průměru až o devět let víc než ten chudý. Vědci, podle sdělení hlavní autorky výzkumu, prozkoumali prý tisíce životních osudů starých či stárnoucích lidí. Šlo o dost zajímavé a zároveň překvapující sdělení. Přiznávám, že také pro mne bylo svým způsobem překvapující, i když to, co platí v anglosaských zemích, nemusí platit u nás. Přesto bych tento výzkum brala jako varování, i když přece jen u nás nejsou zatím takové rozdíly mezi bohatými a chudými - nepočítám-li bezdomovce, kteří jsou na tom pochopitelně jinak - jako jsou ve Spojených státech a v Anglii.

Kde hledat vysvětlení takového rozdílu? Na to se výzkum neodvážil zeptat, ani se nepokusil dát uspokojivou odpověď. Přitom je to jasné. Bohatí mají možnost se léčit na nejlepších klinikách s nejlepšími lékaři, koupit si nejlepší léky. Také jejich způsob života je jiný. Nemají nedostatek, ani stresy z toho, že třeba zítra přijdou o práci a tedy i o prostředky na život. Chudí naproti tomu, a zvláště pak v USA, nemají často na zaplacení nejen léků, zvláště pak účinnějších, na pravidelné návštěvy lékaře či dokonce ani na zaplacení delšího pobytu v nemocnici. Pojištění nekryje totiž všechno a někdo nemusí být tam ani patřičně pojištěn. Být léčen v druhořadé nemocnici, znamená při některých nemocech méně naděje. Také běžný život lidí »chudých« se značně liší od života těch bohatých. Často žijí ve strachu, co přijde zítra, z ruky do úst, od výplaty k výplatě. Nedivme se, že tedy umírají dříve a mnohdy i na banální nemoci.

U nás zatím tento rozdíl není tak veliký. Nejen proto, že vrstva bohatých je přece jen nepoměrně nižší než v anglosaských zemích, ale ani nedosahuje jejich bohatství. Především však proto, že jsme zdědili po socialismu celkem dobrý zdravotní systém, že sice také u nás začínají růst jako houby po dešti soukromé kliniky s lepšími nabídkami, ale úroveň našeho zdravotnictví, našich nemocnic, je schopna zabezpečit nemocným, dnes protismyslně nazývaným klienty, dobrou péči, i když třeba s jednotlivými zařízeními nemusíme být spokojeni. Horší je, že podnikatelé ve zdravotnictví by chtěli i zdravotnictví zprivatizovat. Jde totiž o další velký kšeft, který zatím odolává.

Informace o onom průzkumu je i pro nás však varující a neměli bychom ji brát na lehkou váhu, protože kapitál natahuje ruku i u nás směrem k zpoplatnění zdraví a tím i k dalšímu zbohatnutí na úkor druhých, tedy většiny společnosti. První vlaštovky, ať už myslíme Julínkovy reformy či třeba rušení dopravy zdarma do nemocnic a na ošetření důchodcům, jako je tomu tam, kde vládnou největší »demokraté« anebo platba za řadu zubních zákroků, už přiletěly i k nám.

Taťána JIROUSOVÁ