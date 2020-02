Koronavir a politika

Jsem zmaten, přiznávám. Server Argumenty a fakta vydal zprávu, která vyvolává mnoho otázek. Pak jsem si propojil několik dávných informací a... byl jsem zmaten ještě víc, i když jsem možná objevil »jádro pudla«. Není to dávno, vzpomínáte, ve Spojených státech vyvinuli přípravek, který měl ovlivňovat plodnost. Vyvinuli? Tehdy se tvrdilo, že už je dokonce v prodeji. Dokázali ho vložit do jiných typů léků. Svět byl nějakým nedopatřením o tom informován, i když si z toho »hlavu nelámal«. Šlo tehdy o docela tajnou akci, o níž ti, co léky brali, především však ženy, nesměli nic vědět. O tom jsme se tedy mohli dozvědět, i když proč tomu tak bylo, jsme odpověď neznali. Ani nevěděli nic o tom, jestli existují další podobné výzkumy, a nemyslím tím pokus s novičokem, z něhož bylo obviněno Rusko.

Podle výše zmíněného serveru neměl virus koronaviru mít původ v tradičním pojídání netopýrů nebo hadů u lidí, kteří netopýry spolkli. Fotografie dívky pojídající právě netopýra, jež obletěla svět, jak se prý ukázalo, nebyla dokonce ani z nejvíce zasažené provincie Číny, ale z Palau, což je více než dva tisíce kilometrů od Wu-chanu a od Číny. Netopýr měl jen sehrát roli šoku (Wow effect) a přesunout problém do ČLR.

Podle zmíněného serveru už v roce 2003 si izolovaný kmen koronaviru ve Spojených státech vyrobili a začali testovat. To proto, že zároveň hledali protilék. Našli-li ho, nevíme. Těžko říci. Možná našli a nyní mají příležitost ho využít na pacientech přišedších k nim do USA. Je možné, že tehdy koronavirus, jako nezajímavý, odvrhli, ale neodložili ad acta. Nyní se mohl hodit. Ale k věci.

Ve Spojených státech se blíží prezidentské volby. Nepřítelem číslo jedna je Čína. Jak ji ochromit? Zmíněný server nám nabízí vysvětlení. Jestliže se totiž Čína bude muset zaměřit na léčbu nebo alespoň zastavení šíření koronaviru a svět se bude bát pandemie, bude oponent Spojených států oslaben. Domysleme důsledky. Geometrickou řadou se totiž budou šířit opatření, která jí beze sporu poškodí. Svět se začne bát i čínských výrobků, přestane je odebírat anebo alespoň odběr omezí, což velmi zasáhne čínský ekonomický rozvoj. Občané ČLR, kteří se budou chtít podívat do světa, nebudou zároveň přijímáni. To, bude-li to trvat nějaký čas, může vyvolat vnitřní pnutí a třeba i ovlivnit systém. Lidé v ostatním světě se zároveň začnou bát Číny jako takové. Přijmou tvrzení, že údajně může sledovat kohokoli z nás, o což se americké tajné služby pokoušejí léta, ale což jim zatím nevychází, ale zvláště pak prostřednictvím čínských výrobků zatím nevyléčitelných nemocí. A jsme u koronaviru. Nepřítel Spojených států Čína bude na čas paralyzován. A o to může jít.

Když si problém koronaviru spojíme s varováním Billa Gatese, které vyslovil na konferenci Event 201, která se sešla v říjnu minulého roku, před brzkou pandemií, musíme se zeptat: Nevěděl víc, než mohl prozradit? A jestliže k tomu všemu připočteme americké prezidentské volby, snahu poškodit Čínu, vynoří se pochybnosti a všechno najednou začíná mít určitý smysl. A musíme se zeptat: jak to vlastně je?

Ne, nechci šířit fake news, lživou zprávu, jen bych chtěl mít jasno. Už proto, že podobná nemoc se ve Wu-chanu ještě nikdy, ač tradiční pokrmy užívají tu po staletí, zatím neobjevila. Až teprve nyní.

Jaroslav KOJZAR