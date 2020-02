Veřejný nepřítel

Nevím, zda mne to ještě vůbec udivuje, ale v rámci nových trendů jsou nyní snad pouze jenom extrémní názory brány jako ty »normální« a z těch tradičních a léty prověřených se naopak stávají extrémy, navíc postižitelné…

Tyto názory se týkají například genderu, sexuální orientace, pojmu tradiční rodina, barvy pleti, životního prostředí, popřípadě třeba i migrační krize. Prakticky kdokoliv, kdo nyní vyjádří názor, který spadá za mě osobně do těch »normálních«, je veřejně ostrakizován a sesype se na něj tolik militantních jinonázorců, že si to, pokud nemá opravdu silnou náturu, pro příště rozmyslí. Co hůř, může být dokonce i zákonně perzekvován.

Například zcela nedávno propustil deník Denver Post komentátora, který napsal, že existují jen dvě pohlaví, muž a žena. Dobře, mohl jít proti politice onoho deníku a přišel »jenom« o práci. Třeba ale ve Francii šli mnohem dál, když francouzský spisovatel Renaud Camus dostal rovnou dva měsíce za to, že označil imigraci za »invazi«. Takže toliko k té slavné západní svobodě projevu.

V bezpečí ale nejsou ani dávno mrtví tvůrci. Například na Yaleově univerzitě prý přestanou učit dějiny výtvarného umění, protože je to »příliš bílé«. V Missouri pak hrozí až rok vězení knihovníkům, kteří porušují přísný zákaz dostupu dětí k zakázané literatuře, tedy té, jež ohrožuje děti například zmínkou o nahotě. To se může zdát v pořádku, že? Dětem přeci porno do ruky nepatří… ale. Tento zákaz se týká například i Ernesta Hemingwaye s Rajskou zahradou či Shakespeara s Romeem a Julií a mnoha dalších (mimochodem samých bělochů).

Tak nevím, chvílemi si říkám, že už snad ani nechci žít na této superkorektní planetě. Možná dokonce ani brzy nebudu moct. Jsem totiž bílý heterosexuální muž, a tedy očividně veřejný nepřítel číslo jedna. Neměl bych naopak mít jakožto příslušník této menšiny nárok na ochranu či nějaké dávky?

Tomáš CINKA