Kemmerich odstoupil

Thomas Kemmerich, nový ministerský předseda východoněmecké spolkové země Durynsko, ohlásil odchod z funkce.

Učinil tak pouhý den poté, co do ní byl zvolen nejen hlasy křesťanských a svobodných demokratů, ale také zástupců protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Kemmerich se ve středu stal prvním premiérem některé z německých spolkových zemí, který uspěl i díky hlasům populistické až extremistické AfD. To vzbudilo bouřlivé reakce.

Thomas Kemmerich. FOTO - wikipedia commons

»To, co se odehrálo v zemském sněmu v Erfurtu, je akt bezpříkladné politické nezodpovědnosti,« napsal třeba deník Westfalen-Blatt »Politická kultura naší země dostala brutální ránu pod pás, která bude ještě dlouho cítit,« míní.

»Zřejmě byly všechny prostředky a porušení tabu dobré, aby se dosáhlo politických cílů. Je to hořká prohra pro důvěru lidí v parlamentární demokracii,« poznamenal list Thüringer Allgemeine. Vinu za středeční překvapivou volbu Kemmericha vidí německá média především na straně durynské FDP a CDU. Podle komentářů nikdy neměly přistoupit na hlasování, z něhož mohl vítězně vyjít kandidát s podporou AfD. »Tvrdit poté, že jsou to tajné volby a člověk neví, kdo koho volí, je zradou na voličích CDU a FDP,« je přesvědčen Thüringer Allgemeine.

Podle Badische Neueste Nachrichten důsledky volby se netýkají jen východoněmecké spolkové země s 2,2 milionu obyvatel, jsou mnohem širší. »Na spolkové úrovni jsou dopady ještě vážnější. SPD, Zelení a Levice stejně jako celá liberální veřejnost musí nyní vycházet z toho, že na slovo CDU a FDP se nedá spolehnout,« míní. »Poroste nedůvěra a strach.«

(čtk)