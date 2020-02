Jaroslava Skleničková, poslední z žijících Lidických žen. Celkem se jich z koncentráku vrátilo 143.

Umí se vžít do utrpení vězeňkyň a vězňů

Každoročně je 27. leden Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V rámci tohoto připomenutí se konají v přednáškových síních, na školách a v dalších institucích nejrůznější vzpomínkové i vzdělávací akce, od křtů děl literatury faktu přes setkání s posledními pamětníky tragických událostí až po přednášky historiků, majíce za úkol nejmladším generacím připomenout a vysvětlit, co hrůzného se koncem 30. let a v letech válečných pod nadvládou nacistického Německa v Evropě odehrálo.

Tradičně se tak děje i v Památníku Lidice, jak jsme se mohli přesvědčit 27. ledna na dopolední přednášce pro studenty Gymnázia Kladno badatelky a publicistky Mileny Městecké, za přítomnosti poslední žijící Lidické ženy Jaroslavy Skleničkové, která přežila tragédii Lidic a koncentrační tábor Ravensbrück a napsala o tom i dvě knihy. Na přednášce zavzpomínal na své osudy i Jiří Pitín, jeden z přeživších Lidických dětí.

Pitínův otec byl nacisty zastřelen v pražských Kobylisích, maminka umučena v Ravensbrücku a sestra zplynována jako většina lidických dětí v polském Chelmnu. Jiří byl s ostatními dětmi do jednoho roku odebrán matce a nacisty odložen jako neschopný transportu v tehdejším krčském ústavu zdraví (dnes Thomayerova nemocnice; na pavilonu, kde byly malé děti internovány, je nevelká pamětní deska).

V historii je poučení

Dvě třídy kladenského gymnázia se vešly do přednáškového sálu Galerie Lidice, vzdělávací instituce Památníku Lidice, aby se v rámci přednášek lidického vzdělávacího programu zúčastnily mimořádné události – uslyšet všechno, jak to s vypálením Lidic a následnými osudy přeživších Lidických dětí a žen bylo, z úst nejpovolanějších. Vzpomínkám paní Jaroslavy Skleničkové předcházela přednáška Mileny Městecké, autorky v loňském roce vyšlé unikátní publikace Evropa v agonii pochodů smrti 1944-45. Obě ženy se během přednášky vhodně doplňovaly, neboť Městecká první část jmenované knihy právě věnuje jak lidické tragédii, tak i cestě návratu a pochodu smrti Lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück do vlasti.

Studenti kladenského gymnázia známého tím, že právě zde byly nacisty lidické ženy před odjezdem do koncentračního tábora drženy po několik dní a že právě tady, ve zdejší tělocvičně, jim nacisté odebrali děti, o celém strašném lidickém příběhu dobře vědí. Ale spousta faktů a detailů i jim utekla, jak vyznělo z jejich reakcí během přednášky a v následující besedě. Nepátrejme po tom, zda je to vinou pedagogů, školních osnov nebo rodičů. Soustřeďme se raději na to, aby se naší mládeži celkově dostávalo více informací o událostech, které vedly k nástupu nacismu v Německu, následující II. světové válce, holocaustu a dalších zvěrstev proti lidskosti, na které se poslední dobou čím dále více zapomíná. Proto jsou takovéto a další přednášky po celé republice velmi nutné.

Jaroslava Skleničková

Poslední žijící přeživší Lidická žena (nar. 27. 3. 1926 v Lidicích), autorka knih Jako chlapce by mě zastřelili a Vzpomínky mě stále tíží. Přežila hrůzy koncentračního tábora Ravensbrück i pochod smrti spolu se svou nedávno zemřelou o dva roky starší sestrou Miloslavou Kalibovou a jejich maminkou Annou Suchánkovou. Navrátila se do vlasti jako celkem 143 lidických žen (53 jich koncentrák nepřežilo) a pouhých 17 dětí (82 dětí bylo zplynováno). Tatínek Jaroslav byl mezi 173 zastřelenými lidickými muži.

Milena Městecká při křtu své knihy, který proběhl v loňském roce.

Milena Městecká

Badatelka a publicistka (nar. 12. 5. 1970 v Mladé Boleslavi) žije a tvoří v Praze. Je autorkou mnoha statí a článků o pochodech smrti na území ČR, Německa a dalších evropských zemích. Jejich historii se věnuje od roku 2010, kdy poprvé prošla cestu návratu a pochodu smrti Lidických žen z KT Ravensbrück (470 km). Je pro ni přirozené projít trasy i několikasetkilometrových pochodů, aby se mohla vžít do utrpení tehdy nacisty hnaných vězňů i válečných zajatců. Aby mohla vše mapovat, musela navštěvovat archivy doma i v zahraničí, naučit se orientovat v dokumentech a v historických událostech. Považuje za zásadní být přítomna v místech, kde se události děly a mít kontakt s místními občany i regionálními badateli či historiky, a pokud je to ještě možné, s očitými svědky, jejichž vzpomínky pečlivě zaznamenává. Až poté vše popisuje. A předává pak nejenom v médiích, ale na přednáškách pro dospělé, i mládeži ve školách po celé republice, kam na základě pozvání vedení školy ráda přijede.

Evropa v agonii pochodů smrti

Milena Městecká má svou přednášku s podtitulem »Po stopách pochodů smrti Lidických žen, vězňů a válečných zajatců« rozdělenu na čtyři etapy. Po úvodním slovu je promítán dokument ze vzpomínkového pochodu po stopách pochodů smrti, následuje přehledný výklad o koncentračních táborech, které mnohé v rámci novodobých pochodů navštěvuje a poskytuje výklad všem účastníkům pochodu. Dále následují málo známé pochody a transporty smrti, nechybí fotodokumentace, mapy koncentračních i zajateckých táborů. Závěr přednášky patří pak přehledům pietních míst a péče o ně v současné době.

V současné době Městecká připravuje Turistického průvodce po pietních místech pochodů smrti a knihu mapující život Slovanů v německých zemích. Její kalendář je přednáškami a besedami naplněn i pro příští dny: Nejbližší akce se konají 22. 4. v Chomutově a 24. 4. v Mladoticích.

Seznam vzpomínkových pochodů v roce 2020 najdete na www.lidice.cz, ikona Transporty smrti. Každý ze zájemců, který si chce projít vybrané trasy, je vítán.

Letošní vzpomínkové pochody

1. 3. Dětřichov - Opatovec

19. 4. Údlice - Postoloprty

22. 4. přednáška Knihovna Chomutov

24. 4. přednáška ZŠ Mladotice

25. 4. Žihle - Mladotice

8. až 22. 5. Ravensbrück - Nový Bor

6. 6. Liebenau - Cínovec

Ivan ČERNÝ

FOTO – archiv