Pětitýdenní dovolenou by měli mít všichni

Návrh komunistických poslanců na uzákonění pěti týdnů dovolené pro všechny zaměstnance jde na plénum Sněmovny s negativním stanoviskem výborů. Po hospodářském výboru včera nedoporučil Sněmovně schválit tuto novelu zákoníku práce ani její výbor pro sociální politiku.

Podle většiny poslanců by o týden delší dovolená měla zůstat výhodou, kterou zaměstnavatelé nabídnout mohou, ale nemusí.

Pro nedoporučující stanovisko, které navrhl Jan Bauer (ODS), hlasovalo deset ze šestnácti přítomných členů výborů – všichni zástupci hnutí ANO a ODS. Proti byli pouze tři poslanci KSČM a ČSSD, poslankyně KDU-ČSL, Pirátů a SPD se hlasování zdržely.

»Rozhodnutím výboru jsem velice zklamaná, protože jsem byla přesvědčena, že výbor pro sociální politiku má trošku jiný názor než například hospodářský, ale bohužel se ukázalo, že jsou zde jiné instrukce k tomuto našemu návrhu. Samozřejmě tímto nekončíme, nevzdáváme se a budeme dál jednat především s hnutím ANO a těch pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance budeme chtít dále prosazovat,« řekla po jednání výboru našemu listu jeho místopředsedkyně, stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Podle členů výboru není načasování návrhu šťastné. Zmiňovali nedostatek pracovních sil, náklady pro menší firmy, problémy s vybíráním dosavadní dovolené. Poukazovali také na to, že návrh nebyl projednán v tripartitě. To je podle Aulické pravda, návrh má však podporu odborů. Připomněla, že i když se projednávalo zrušení karenční doby, zaměstnavatelé byli kategoricky proti a nakonec se to podařilo. »Myslím si, že stejně by to mohlo dopadnout i v tomto případě, kdy bojujeme za to, aby všichni zaměstnanci měli nárok na pětitýdenní dovolenou,« uvedla Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Zaměstnavatelé proti

Někteří poslanci varovali před tím, že delší zákonná dovolená může ohrozit mnohé provozy. David Kasal (ANO) zmínil nemocnice. »Byl by to velký zásah do chodu zdravotnických zařízení,« prohlásil. Podle Lenky Dražilové (ANO) by změna přinesla velké problémy v sociální oblasti. »Nedokážu si to vůbec představit, znamenalo by to zřízení nových pracovních míst,« uvedla. »Není zralá situace tento krok udělat,« řekla Olga Richterová (Piráti).

Uzákonění pětitýdenní dovolené odmítá hospodářská komora. Podle ní by to pro zaměstnavatele znamenalo 35 miliard korun navíc a ohrozilo by to konkurenceschopnost. »Pro řadu firem by byl týden navíc obrovská zátěž, především pro malé a střední firmy, jimž by přinesl prokazatelně zvýšení nákladů. Pět týdnů dovolené je určitě trend, ke kterému určitě dojdeme, ale musíme na něj mít. V daném okamžiku na něj nemáme,« řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Podle něj je načasování návrhu nevhodné v době, kdy v ČR chybí pracovní síly. Připomněl, že firmy dávají pátý týden dovolené navíc formou benefitu. »Je na volbě zaměstnanců a zaměstnavatelů, které benefity si zvolí, pokud by delší dovolená byla dána zákonem, další benefity by firmy stáhly,« prohlásil Dlouhý.

Podle Jitky Hejdukové ze Svazu průmyslu a dopravy mají zaměstnavatelé a zaměstnanci už nyní problém vyčerpat čtyři týdny volna. Pokud by firmy musely poskytovat pětitýdenní dovolenou, nejspíš by nemohly zachovat jiné benefity a kvůli nákladům by také omezily růst mezd, uvedla.

Aulická zdůraznila, že pět týdnů dovolené využívá 80 procent firem napříč velikostí. »Stává se to standardem a já opravdu nevidím žádné fatální dopady, pokud by se k tomu na základě zákona připojilo i těch zbylých 20 procent zaměstnavatelů. Nehledě na to, že není zanalyzováno, zda tyto zbývající firmy k tomu nepřistupují z ekonomických důvodů, anebo jenom proto, že k tomu přistoupit nechtějí. A je třeba si přiznat, že se především jedná o zisky těchto společností,« uvedla. Nárůst dovolené o pět dnů si podle ní zaslouží všichni zaměstnanci a nejen ti, kteří to mají v rámci benefitů.

Pracujeme víc než Francouzi nebo Němci

Podle Aleny Gajdůškové (ČSSD) by zaměstnanci uvítali spíše snížení fondu pracovní doby na 35hodinový týden. Roman Sklenák (ČSSD) míní, že prosazovat nárok na pětitýdenní dovolenou je namístě. Připomněl, že patříme mezi země, které odpracují nejvíce pracovních hodin. »Ročně odpracujeme o 300 hodin více než Francouzi a o 400 hodin více než Němci,« uvedl.

Podle náměstka ministerstva práce pro legislativu Petra Hůrky by pětitýdenní volno mělo být v EU – a tedy i v ČR – standard. »Je to cíl, k němuž směřujeme,« podotkl náměstek. Podle něj by plošné zavedení měla ale projednat tripartita a měla by hledat shodu. »Až přijde chvíle, ministryně (práce Jana Maláčová z ČSSD) by návrh předložila,« dodal Hůrka.

Vůbec nejdelší dovolenou si mohou užívat Rakušané po odpracování více než 25 let – 36 dní volna, běžná dovolená je tu 30 dní. Nejdelší, 30denní zákonem stanovená dovolená, je ještě v Dánsku a Španělsku.

