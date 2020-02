Ilustrační FOTO - Haló noviny

Místo věznice policejní areál

Součástí nového policejního areálu v Říčanech u Prahy by mohla být i ubytovna pro 80 policistů. Mohla by napomoci s řešením nedostatku policistů na služebnách jihovýchodně od metropole.

Studie areálu počítá s pěti budovami včetně parkovacího domu, součástí areálu má být i tělocvična s venkovním hřištěm a jídelna. Říčanští zastupitelé budou projednávat dílčí úpravu územního plánu podle potřeb policie.

Pozemek určený původně pro stavbu věznice převzala středočeská policie od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. »V březnu bychom chtěli pozemek vyčistit a zaměřit,« uvedl ředitel středočeské policie Václav Kučera. Stavět se má v letech 2022 až 2025. Do nového sídla se pak přestěhuje asi 850 policistů včetně zásahové jednotky. Areál bude stát 1,9 miliardy korun a patří mezi investiční priority vlády.

Podoba areálu s rozlohou 4,6 hektaru vzejde z architektonické soutěže. Počítá se například se zelenými střechami budov. Podle Kučery by se mělo stavět postupně, přičemž jako první by se mohla do Říčan přesunout zásahová jednotka, která má kolem 60 členů.

Podle starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město) je to skvělý nápad, jak využít pozemek ležící dlouhá léta ladem. »Zvlášť nyní, kdy veřejnost znepokojuje série vloupání do rodinných domů, bychom se měli soustředit na akceleraci přípravy projektu. Kupříkladu ubytovna pro policisty může pomoci s dlouhodobým nedostatkem policistů. Výstavba krajského centra mimo Prahu je jedna z cest ke zvýšení bezpečnosti,« uvedl.

Výhodou areálu bude mimo jiné napojení na dálnici. Kolem povede plánovaná část Pražského okruhu od dálnice D1 u Modletic do pražských Běchovic. Druhou menší část celkem osmihektarového pozemku v majetku státu proto využije středisko správy a údržby dálnic včetně dálničního oddělení policie. Ředitelství silnic a dálnic chce na tříhektarový pozemek umístit administrativní budovu, opravny, dílny, garáže a další zázemí a zařízení pro techniku na údržbu dálnic. Pásy zeleně budou veřejně přístupné.

(zku)