Prezident Volodymyr Zelenskyj si nechává diktovat od finančníka George Sorose, jehož záměry jsou v rozporu se zájmy Ukrajiny. FOTO - wikimedia commons

Prezident Ukrajiny. Zelenskyj se vybarvuje

Ukrajinská média se na přelomu ledna a února věnovala hlavně dvěma tématům. Obě souvisí s únikem informací.

Velký poprask vyvolal americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který 31. ledna zavítal do Kyjeva. Na jednom ze soukromých setkání prohlásil, že »Krym je ztracen, světoví hráči tomu rozumí, Ukrajina vydala Krym a Rusko není z těch, komu by ho někdo mohl sebrat«.

Shodou okolností tentýž den také v Kyjevě se představitelka Pompeova ministerstva Morgan Ortagusová nechala slyšet, že USA budou pokračovat v sankcích proti Rusku, protože USA požadují návrat Krymu Ukrajině. Chudáci Ukrajinci nevědí, jak se v tom přebrat. Ale to nic, další skandál je mnohem »výživnější«.

Nevědomý prezident

Ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk nabídl demisi poté, co vyšlo najevo, o čem hovořil na schůzce, které se zúčastnily kromě něj šéfka Národní banky Jekatěrina Rožkovová a ministryně financí Oksana Narkarovová. Řeč šla o vědomostech, vlastně o prostotě prezidenta Volodymyra Zelenského. »Primitivně chápe ekonomické procesy,« zní z nahrávky mužský hlas. »Poučte ho, proč měny mají plovoucí kurz, aby se mu v hlavě nedržela mlha.« Zazněly další výroky, které prezidentovu gramotnost v ekonomické teorii podrobily zdrcující kritice. Premiér existenci nahrávky ani její obsah nepopřel, raději nabídl demisi.

Nebyla přijata, naopak Zelenskyj pověřil premiéra dalšími úkoly a z nich především prosazení privatizace půdy a privatizace železnic. Podle médií se tak jasně ukázalo, kdo Zelenského - a nejen jeho - ovládá. Vládní tým má přezdívku »sorosčata«, volně převedeno »Sorosova mláďata«.

George se činí

Multimilionář George Soros je už dlouho znám svými pokusy ovládat vlády jednotlivých států prostřednictvím takzvaných nevládních organizací. Do Maďarska kvůli tomu nesmí, ovšem Ukrajina představuje lákavé působiště. Obsadil svými lidmi ukrajinskou vládu. Třeba premiér Hončaruk vedl do příchodu do vlády organizaci Úřad efektivní regulace, kterou platí ministerstvo zahraničí Kanady v rámci programu pomoci demokracii. Nejméně dva ministři současné vlády byli spolupracovníky premiéra, téměř všichni pak dalších nevýdělečných struktur placených ze zahraničních peněz. Organizace Úřad efektivní regulace patří Sorosovi a Demokratické straně USA. Žádná náhoda, že se syn bývalého viceprezidenta Joea Bidena usídlil v Kyjevě a vydělával tam miliony, měl připravenou půdu.

Ale Sorosovi nejde o miliony, má zálusk na mnohem větší sousto. Dokonce tak velké, že »gentlemansky« přepustil ovládnutí ukrajinské železnice německé Deutsche Bahn.

Láká černozem

Sorose láká ukrajinská černozem. Přes svůj fond Zrození lobboval tak dlouho za privatizaci půdy, až se mu to téměř povedlo. Příslušné zákony už existují, ale odpor veřejnosti je tak velký, že »sorosčata« se neodvažují zákony uplatnit. Čekají. To dělá i Soros, zatím skupuje podíly v ukrajinských naftových závodech a bankách. Nikdo mu nebrání, u moci jsou jeho mláďata. A věnuje se privatizaci ukrajinských drah. Ty vede sedmičlenné vedení, v němž zasedají tři cizinci, Sorosovi lidé, čtvrtým je »sorosče« Sergej Leščenko, takže Sorosovi lidé mají ve vedení drah převahu. Tak se jim podařilo připravit pronájem osobní i nákladní železniční dopravy na deset let Deutsche Bahn.

Reforma vlády

Nicméně jeden výsledek aféra s Hončarukem má. Stane se záminkou k reformě vlády. Když se Zelenskyj ujal úřadu, řadu ministerstev sloučil, aby se »neplýtvalo státními penězi«. Nyní chce ministerstva opět rozdělit, nejspíš, aby si zajistil podporu většího počtu ministrů. Soros mu prý radí, a to i s výběrem lidí. I on touží po větší loajalitě. Bude mu 90 let, s privatizací ukrajinské půdy spěchá. A dobře ví, že se mu více věrných ve vládě bude hodit. O půdu se ještě povede lítý boj.

(pe)