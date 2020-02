Hazard do nebe volající

Děti jsou pro nás tím nejdražším, co máme. Za jejich zdraví a bezpečí jsme ochotni udělat maximum.

Pokud je svěříme školce, škole nebo i lidem, kteří o ně mají pečovat, předpokládáme péči neohrožující jejich život. Ignorace žen, které v Řeporyjích vedly děti přes zavřený vlakový přejezd, si zaslouží trest. Co vše se mohlo stát, nechci ani domýšlet. Hazard se životem malých dětí nelze tolerovat v žádném případě. Velkým problémem je hazard na přejezdech i u dospělých, a to chodců i řidičů. Lidský život nelze nahradit, je tím nejdražším, co máme. Připravit ohrožení pro malé děti jako v Řeporyjích je to nejhorší, co se stalo. Nechtěla bych zažívat strach jejich rodičů. Jen shodou náhod se tentokrát nic nestalo.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny