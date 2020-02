Ilustrační FOTO - Pixabay

Německo. SPD neví, na čem s CDU je

Politická krize v Durynsku, způsobená volbou prvního ministerského předsedy hlasy Alternativy pro Německo (AfD), už má dopady i na celoněmeckou vládu konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). Předsedové SPD se totiž nechali slyšet, že nyní nevědí, na čem s CDU jsou. Celá situace, kdy politici CDU hlasovali stejně jako ti z AfD, podle nich vládu poškodila.

Šéfem durynské vlády se ve středu zcela nečekaně stal Thomas Kemmerich (FDP), když mu do funkce pomohly hlasy jeho svobodných demokratů, CDU i AfD. Bylo to poprvé, co AfD podpořila premiéra v některé spolkové zemi. Křesťanští i svobodní demokraté přitom dlouho zdůrazňovali, že spolupráce s populistickou AfD, již mnozí označují i za extremistickou, nepřichází v úvahu. I proto hlasování vzbudilo bouřlivou reakci na německé politické scéně, v jejímž důsledku Kemmerich po pouhých 24 hodinách ve funkci oznámil, že rezignuje. »Pro koalici už ale škoda vznikla, protože v tuto chvíli nevíme, na čem s CDU jsme,« je přesvědčena šéfka SPD Saskia Eskenová. »Existuje celá řada otázek, které musí být zodpovězeny, abychom si vyjasnili náš vztah založený na důvěře,« poznamenala také agentura DPA.

Thomas Kemmerich drží v dějinách spolkové republiky rekord v délce výkonu funkce zemského premiéra. FOTO - wikipedia commons

Sociální demokraté kvůli situaci na dnešek svolali koaliční jednání. O dalším vývoji v Durynsku včera jednali i křesťanští demokraté, jejichž šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová je pod velkým tlakem, a také demokraté svobodní, jejichž předseda Christian Lindner chtěl zjistit, zda má ještě vůbec podporu spolustraníků. Durynská FDP chce, aby se ve 2,2milionové spolkové zemi rozpustil parlament a uskutečnily nové volby. Tamní CDU to zatím odmítá a chce hledat řešení na základě stávajícího politického uspořádání. Jedním z důvodů pro tento postoj může být i to, že by si podle aktuálního průzkumu pro televize RTL a n-tv přišla jen na 12 % hlasů, zatímco v říjnových volbách jich získala ještě téměř 22 %. Jak by řešení, o němž nyní CDU mluví, mohlo vypadat, ale zatím není moc jasné. Už volba Kemmericha, jehož oznámený odchod z funkce vítá podle průzkumu pro veřejnoprávní televizi ARD 61 % Němců, byla totiž důsledkem patové situace po říjnovém hlasování. Nepodařilo se po něm sestavit žádnou většinovou koalici. Početní většinu - 48 křesel - v 90členném parlamentu sice mají CDU, FDP a AfD, vládu s AfD ale všichni odmítají. Proto se očekávalo, že Durynsko povede menšinová vláda Levice, SPD a Zelených dosavadního a v zemi populárního premiéra Boda Ramelowa (Levice).

Odstoupivší Kemmerich (FDP) si navzdory rekordně krátkému působení v úřadu přijde nejméně na 93 000 eur (2,3 milionu Kč). Premiérovi Durynska přísluší plat ve výši 16 100 eur měsíčně (402 000 korun) doplněný o další příspěvky. Kemmerich (54) navíc dostane peníze, které šéfovi vlády náleží po odchodu z funkce. V jeho případě je to za šest měsíců po rezignaci 75 468 eur (1,9 milionu Kč).

(ava, čtk)