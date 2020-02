Vítěz a vítězky z roku 2018

Potřinácté v hlavní roli šarm

Letí to jako voda. Není to tak dávno, co jsme psali o volbě Miss a Mistr Charme 2019 (a v jejím rámci i o vyhlášení Miss Haló novin) a už je tu další ročník s číslem 2020. Pořadatelé v tomto týdnu oznámili první detaily a hlavně termín finále tohoto originálně pojatého a velmi úspěšného klání, jež se letos dočká 13. ročníku. Proběhne 12. září 2020 v 18.00 hodin v luxusním Cabaretu Des Péchés v Brně. Účast TVF, INFO TV a mnoha dalších významných mediálních partnerů je jistá.

Moderátorem celé akce bude pohádkový princ Miroslav Šimůnek, hlavní organizátorkou pak majitelka agentury Charme Jana Nováková. Finální casting proběhne v březnu 2020, další castingy, které hledají inteligentní a šarmantní osobnosti, již jsou realizovány v Brně, Bratislavě, ve Zlíně atd. Přihlášku do soutěže je možné získat na www.charmemodels.cz. Nerozhoduje věk, výška ani váha. Kritéria zkrátka nejsou striktně určena. Klíčovou roli hraje osobnost, přirozená krása a šarm.

Loňská Miss Haló novin Lucie Šidlová z Brna

Soutěž bude adekvátně ohodnocena. Vítězové se mohou těšit na krásné zážitky - např. na Školu modelingu, spolupráci s uměleckou a modelovou agenturou Charme, cestování, soustředění v krásném prostředí Pálavy, profesionální focení a na hodnotné dary jako v letech minulých.

Do volby se mohou přihlásit nejen dívky a muži z celé České republiky, ale prakticky z celého světa. V minulosti již soutěžili a dokonce i vyhrávali zástupci ze Slovenska, Rakouska či Angoly. Letos navíc budou poprvé zaangažováni do finále adepti z řad umělců, herců, bavičů, manekýnek či modelů.

Desátá Miss Haló novin

Součástí volby krásy těla, ale především duše Miss a Mistr Charme 2020 bude pestrý doprovodný program a porota sestavená z řady významných a známých osobností, sponzorů, úspěšných hostů a herců, zpěváků, kosmetologů, estétů, módních návrhářů či umělců. V doprovodném programu předvede luxusní modely a módní doplňky agentura Charme. Diváci v sále se dočkají i pěveckých či tanečních vystoupení a jako obyčejně i originálního pojetí volby Miss.

A teď to nejdůležitější, co bude zajímat především čtenáře našeho deníku. V rámci soutěže Miss a Mistr Charme 2020 se opět uskuteční i volba Miss Haló novin, o níž budou rozhodovat jako obvykle čtenáři našeho webu iHalo.cz a kterou osobně ve finále vyhlásí šéfredaktor Petr Kojzar. Letošní vítězka bude jubilejní – desátá! V minulosti vítězily dívky z celé republiky: od Prahy, přes Hradec Králové, Brno až po Uherské Hradiště. V roce 2013 se navíc Miss Haló novin stala jednadvacetiletá Slovenka Erika Čeremetová. O podrobnostech volby vás samozřejmě budeme včas informovat…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka (2) a Charme Models