Budiž pořádek chválen…

Ale »organizovaný« nepořádek je dokonalost sama. Vyznám se v něm, spolehlivě najdu, co hledám během několika minut. Běda tomu, kdo by snad jen zkusil srovnat mi věci na pracovním stole, kolem něj, či dokonce v regálech naplněných slovníky a jinými knihami! O novinách a časopisech, jakkoliv starých ani nemluvě. Občas ovšem chytne naše tři vnučky při návštěvě u nás rapl a začnou uklízet, utírat prach, vyhazovat (podle nich) zbytečné věci a rovnat mi věci na stole. Jen dědovská velkorysost mi dovoluje jejich akčnost tolerovat…

Ano, s babskými radami to má jen málo společného, neboť maminky a babičky měly a mají rády pořádek. Čistota půl zdraví a dobrá nálada je také půl zdraví. Určitě znáte »logický« dětský závěr – půl + půl = zdraví celé. Netřeba jim to vyvracet, buďme rádi, že o tom mezi hraním na počítači vůbec přemýšlí. Naše maminky, jejich maminky a babičky si při úklidu prozpěvovaly, občas prohodily kritickou poznámku na adresu »spolubydlících«, ale dobrou náladu neztrácely.

Možná i proto, že (ano dávno tomu) uklízely pomocí látek na přírodní bázi. Se špínou a bakteriemi si poradily stejně dobře, jako současná moderní chemie. Jen připomínám náš oblíbený ocet, ano ten osmiprocentní, litr pořídíte kolem 15 korun. Ředěný vodou (většinou 1 :1) i neředěný, je dobrou dezinfekcí podlah i obkládaček v koupelně či v kuchyni, vodní kámen nemá šanci. Skvěle jím vyleštíte okna a zrcadla. A přidáte-li ho místo aviváže do poslední máchací lázně, ušetříte, prádlo se rozzáří… Ale to již dobře znáte, pokud náš deník (nejen v sobotu) pravidelně čtete.

Obyčejná soda na praní nejen změkčuje vodu a bělí tkaniny, ale je báječná i na čištění kuchyňského nádobí, včetně připálených hrnců a kastrolů. Mýdlo s jelenem, poctivá klasika, je již pár let znovu na trhu. Skvěle se jím perou v ruce tkaniny, z nichž odstraní i vytrvalé skvrny, jeho teplý roztok dobře poslouží k mytí podlah, ale i nádobí, včetně toho stříbrného. Kostka mýdla přijde na dvacku, jak kde. Nově se prodává i v kapalném stavu v láhvi s »pumpičkou«, na odstraňování úporných skvrn na textilu. Dobře se jím čistí i dlaždičky kolem sporáku.

Mazlavé mýdlo (1000 g pořídíte kolem stokoruny) používali a používají malíři pokojů ze »staré školy«, ale i ti, kteří si jeho skvělých vlastnosti váží obecně, a ctí je, k očistě stěn před malováním a ke zpevnění staré malby. Přidáte-li ho dvě lžíce do pěti litrů teplé vody, důkladně rozmícháte, potom špína z dlaždic, PVC a lakovaných podlah, ba i zašlých PVC krytin, zmizí tak říkajíc »mávnutím proutku«.

I ten nejlevnější jedlý olej, na který v regálech koukáte možná s obavami (obvykle k tomu není důvod, ale znáte to – nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci…) je dobrým čistím prostředkem na nábytek. Stačí půl hrnku oleje smíchat se špetkou soli. Po očistě plochu setřete čistým měkkým hadříkem.

Vyždímaný citron hned nevyhazujte. Pomůže vrátit lesk skleněnému nádobí, kachliček i vodovodní armatury. Babičky si jím potíraly ruce, aby je měly po práci hebké. A měly, však si to pamatujte.

Černé prádlo nebude šednout, když do poslední máchací lázně přidáte jablečný ocet. Je opravdu báječný! Na pět litrů vody stačí jeden hrnek. Tak praví zápisek v babiččině notýsku, který jsem nedávno našel zapadlý mezi recepty a výstřižky z novin. Ovšem jablečný ocet je i dobrým lékem – však jsme o tom již psali, a ještě psát budeme. Na lupy ve vlasech platí jedlá soda, píše moje babička v témže notýsku. Po umytí vetřete do vlasů hrst jedlé sody, nechte několik minut působit a poté důkladně spláchněte octovou vodou (jeden díl octa na deset dílů vody). Nezkoušel jsem, nemám odvahu svoji prořídlou »kštici« posypat sodou. Ale jinak sodou čistím kde co, třeba i starší hrnce a kastroly.

Připálený hrnec či kastrol lze čistit všelijak. Nejen sodou, ale Třeba i pracím práškem. Nasypte na dno zhruba pětimilimetrovou vrstvu prášku na dno, poté nalijte do třetiny horkou vodu a nechte ji zhruba deset minut vařit. Pak nechte vychladnout, vodu vylijte a povrch otřete například houbičkou na nádobí. Vůně pracího prášku se zbavíte – jak jinak než omytím octovou vodou.

Brzy budeme chodit na mladé kopřivy, abychom si připravili velikonoční nádivku. Popáleninám kopřiv se (pokud je trháme bez rukavic) nevyhneme. Možná někde najdete pár listů jitrocele nebo šťovíku. Potřete jimi kopřivou spálené místo, bolest prakticky okamžitě zmizí! Skvělé řešení pro všechny, kteří se na jaře a v létě rádi toulají přírodou a kopřivy jim sežehnou odhalená lýtka.

Mimochodem – babičky používaly kopřivy i k hnojení zahrádky. Posekaly je a nechaly louhovat alespoň deset dní ve vodě venku, nejlépe na slunci. Na deset litrů vody třeba 1000 g kopřiv. Kopřivy se rozloží, začnou páchnout, a to je ten správný okamžik využít je jako hnojivo. Nařeďte je alespoň 1:20 vodou a použijte k zalévání zahrádky.

Inu babičky. Nezbývá než zopakovat, že byly a jsou moudré a se vším si věděly rady. A vnoučata? Nechte je, ať si úklidem hrají…

