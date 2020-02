Ilustrační FOTO - Pixabay

Na cestě k odtržení

Při nadcházejících jednáních mezi katalánskou regionální vládou a centrální vládou v Madridu musí být jedním z hlavních témat stanovení termínu pro uspořádání referenda o nezávislosti.

V rozhovoru s Reuters to řekl katalánský premiér Quim Torra. Podle něj už se Katalánsko »nezvratně« vydalo na cestu směrem k odtržení od Španělska. Madrid uspořádání plebiscitu a případnou nezávislost Katalánska jednoznačně odmítá. »Budeme mít nezávislost,« řekl Torra. Mluvit o nějakém konkrétním časovém horizontu, kdy by se mělo referendum o samostatnosti uspořádat, je podle katalánského premiéra předčasné. Právě toto téma by se ale podle něj mělo objevit v rozhovorech se španělskou vládou, které mají začít ještě tento měsíc. Na řešení krize kolem bohatého severovýchodního španělského regionu mají španělští vládní socialisté a katalánští separatisté odlišný názor. Madrid trvá na tom, že referendum je nepřijatelné.

(čtk)