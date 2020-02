Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nápor migrantů

Stovky migrantů, kteří se ve čtvrtek shromáždili na hranicích Srbska s Maďarskem a požadovali vpuštění do Evropské unie, odvezly srbské úřady do záchytného centra na jihu země. Dočasně uzavřený hraniční přechod Kalebija-Tompa je opět v provozu.

Hraniční přechod uzavřela maďarská policie poté, co se v jeho blízkosti shromáždilo až 400 migrantů především z Afghánistánu, Pákistánu a Bangladéše. Maďarské úřady odmítly jejich požadavek vstupu na území EU; migrantům se do cesty postavila policie a doprava přes přechod byla přerušena. Srbská policie nad ránem všechny migranty evakuovala. Převezeni byli do centra v jihorsrbkém Preševu u hranice s Makedonií. Podle deníku Kurir se o dění na přechodu ještě ve čtvrtek přijel na místo informovat srbský ministr obrany Aleksandar Vulin. Uvedl, že jde o akci lidí zmanipulovaných falešnými sliby nevládních organizací a že Srbsko nedopustí, aby migranti Srbsko »rozhádali« se sousedy. Jako neopodstatněné odmítl stížnosti části běženců na špatné podmínky v srbských sběrných táborech.

Přes Srbsko a Maďarsko v roce 2015 mířily do Evropské unie statisíce uprchlíků a migrantů z Blízkého východu, především ze Sýrie a Iráku, ale také z asijských zemí. Vláda silně protimigračně zaměřeného premiéra Viktora Orbána maďarské území pro cestu do Evropy uzavřela a nechala na hranici se Srbskem postavit plot. Ten byl později rozšířen i na hranici s Chorvatskem. Migranti se přesto stále snaží přes bariéru dostat. Koncem ledna se na 60 lidí pokusilo do Maďarska proniknout u přechodu Horgoš-Röszke. Orbán i další maďarští vládní činitelé v poslední době důrazně upozorňují na signály, které podle nich svědčí o možném opětném vzedmutí migrační vlny mířící do EU.

