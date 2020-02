Ilustrační FOTO - Pixabay

TOP 09 chce zpřísnit podmínky osvojení dětí jejich příbuznými

Prověřováním způsobilosti by měli procházet i žadatelé o osvojení nebo o pěstounskou péči dítěte z řad příbuzných a blízkých. V novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí to navrhli poslanci opoziční TOP 09. Změna by měla podle nich vyloučit bezpečnostní rizika, která za současného stavu mohou dětem hrozit.

"Nezletilé dítě může získat do péče i nebezpečný psychopat nebo jinak duševně nezpůsobilá osoba, čemuž nasvědčují i zveřejněné případy fatálních důsledků svěření nezletilých dětí do péče neprověřených příbuzných," napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Zákon nyní vyžaduje prověřování jen těch žadatelů o osvojení nebo o pěstounskou péči, kteří nejsou příbuznými nebo blízkými dítěte.

Pokud by předloha platila, i u příbuzných dítěte by se prověřovala například jejich bezúhonnost, charakteristika osobnosti, zdravotní stav včetně psychického, motivace a stabilita prostředí v rodině. Vyžadovalo by se třeba také vyjádření dětí žadatele.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament.

(čtk)