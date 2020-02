Ilustrační FOTO - Pixabay

Braniborská Levice proti manévrům NATO

Braniborská Levice si jako jeden z hlavních bodů svého politického úsilí v první polovině letošního roku vytýčila boj proti manévrům NATO Defender-Europe 20. V nich USA v rámci rozsáhlého cvičení s evropskými státy NATO pošlou v dubnu a květnu do Evropy na 20 000 žoldáků a masivní techniku.

Má to tak být největší přesun amerických sil do Evropy za posledních 25 let. Ačkoli Američané tvrdí, že manévry nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi a že jejich cílem je jen ověřit americkou schopnost vojensky podporovat NATO v Evropě dostatečnými silami, nejen Die Linke. pochopila, že jde v první řadě o protiruskou štvanici. Součástí tzv. cvičení totiž bude přesun vojáků s technikou do Polska a Pobaltí, nebo také manévry v Gruzii. Vedle 37 000 žoldáků členských států NATO se ho podle ČTK zúčastní i příslušníci ozbrojených sil Finska a Gruzie. Nechybí ani podpora ČR coby jedné z 18 zúčastněných členských zemí paktu. Cvičení prověří dopravu ze Spojených států do Evropy a následné z minulosti nechvalně proslulé přesuny jednotek po kontinentu.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Doprava techniky přes Atlantik už začala, a to loděmi i letecky. Některá média přirovnávají Defender-Europe 20 ke cvičením Reforger z doby studené války, kterých se zúčastnily desítky tisíc vojáků… Tyto manévry se přitom napříště mají provádět každé dva roky…! A proč se ozvala právě braniborská Levice? Tanky jsou totiž již přepravovány vlakem přes Chotěbuz směrem k východní hranici Polska. Přesouvá se přes 33 000 kusů materiálu, včetně právě 10 000 tanků!

Die Linke. přizvala k protestům, jež se rozhodla zorganizovat proti tomuto válečnému manévru, i celou řadu mírových organizací. První protest proběhl 30. ledna, kdy byla zahájena braniborská zahajovací akce LINKEN. Mírové síly vyzvaly také k online protestu, který může podpořit každý na webu antidef20.de.

Jinak parlamentní skupina Die Linke. zorganizuje 28. března mírovou konferenci ve Weißwasseru, opět proběhne i tradiční velikonoční mírový pochod v Chotěbuzi a hlavní událost se bude konat 25. dubna v Torgau. Půjde o připomenutí tzv. labského dne, kdy se před 75 lety na Labi setkaly Rudá armáda a americké jednotky.

