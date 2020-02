Ilustrační FOTO - Pixabay

Vládní návrh degraduje učitelské povolání

Vládní návrh, který by měl zpřístupnit učitelskou profesi i zájemcům bez pedagogického vzdělání, se setkává s rozdílnými názory. Zatímco školské odbory novelu odmítají, sdružení Učitelská platforma s ní souhlasí. Podle KSČM však může jít o velmi nebezpečnou a řízenou devastaci učitelského povolání.

Sněmovna vládní návrh již podpořila v úvodním čtení, novelu minulý týden projednával školský výbor. Hlasovat o svém stanovisku by měl 18. března.

»Souhlasíme, aby se učiteli na 2. stupni základních škol a na gymnáziích mohli legálně stávat i držitelé magisterských titulů z jiných fakult než pedagogických, pokud by si do tří let doplnili pedagogické minimum,« uvedla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Podle platformy by to mohlo pomoct vyřešit hrozící nedostatek učitelů, kterých může podle loňského průzkumu ve výhledu pěti let chybět ve školách až 11 tisíc.

Návrh podle Mazancové jen zlegalizuje stav, který už na řadě škol je, protože již dnes mohou na přechodnou dobu zaměstnávat nekvalifikované učitele. Společně s novelou očekává platforma od ministerstva plán konkrétních kroků, jak pedagogy ve všech typech škol zajistit.

V ČR je přibližně 150 000 učitelů. Učitelská platforma má asi 300 členů. Naopak školské odbory, které s vládní předlohou nesouhlasí, mají kolem 20 000 členů.

Odboráři se domnívají, že by novela mohla ohrozit kvalitu vzdělávání. Podle jejich předsedy Františka Dobšíka může zpochybnit náročnost studia učitelství, a ohrozit tak zájem o něj. »Považuji to i za degradaci učitelského povolání, ke kterému jsou nezbytně nutné kvalifikační předpoklady, tak jako tomu je i v některých jiných profesích,« uvedl.

Změnu zákona považují školské odbory za zkratkovité řešení momentální krizové situace nedostatku učitelů. Ministerstvo školství podle nich rezignovalo na jiná opatření, která by mohla učitele do škol přilákat, jako například mimořádné platy a další bonusy.

Likvidace kvalitní přípravy budoucích učitelů

Podobně se pro náš list vyjádřil také člen školského výboru Poslanecké sněmovny Ivo Pojezný (KSČM). »Postupnými krůčky tímto návrhem začíná likvidace vysoce kvalitní vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. Zároveň pokračuje postupná likvidace vzdělanosti národa Jana Amose Komenského, učitele národů,« řekl. Připomněl, že to je jen pár let, kdy Sněmovna právě v tomto zákoně potvrdila, že učitel musí být kvalifikovaný, tedy musí mít vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření. »Jde o naši budoucnost, a co se týká našich potomků, nemůžeme ustupovat v nárocích na jejich vzdělávání. Takovým způsobem nelze řešit nedostatek učitelů na trhu práce. Co by asi řekla veřejnost, pokud by se to mělo týkat nedostatku lékařů, třeba pediatrů nebo zubařů, ale také řidičů autobusů či jiných profesí, což může napáchat nevratné škody, třeba i na našich dětech. Hledala by se obdobná řešení?« ptá se Pojezný. Myslet si, že najednou bude dostatek kvalitních učitelů a že problém bude šmahem vyřešen, považuje za naivní představu. Naopak, ty dobré to podle něj odvede na jiná pracoviště a přitáhne to pouze ty, kteří těžce hledají jinde uplatnění pro svoji neschopnost. »Vždyť budou moci přecházet ze školy na školu a stále si ‚doplňovat‘ studium,« dodal poslanec.

Člen školského výboru Poslanecké sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Je přesvědčen, že právě finanční podcenění profese pedagoga vede mladé vystudované učitele do jiných povolání. Musí se starat o své rodiny a vědí, že prestiž povolání je nulová, financí málo a zodpovědnost obrovská. »Tak co by si zatěžovali svůj život v době, kdy zakládají rodinu a chtějí mít vlastní děti. Je vidět, že už došla trpělivost všem, kteří učit chtěli, ale mnohé předchozí vlády jejich požadavky přehlížely. Kdo ještě bude mít zájem o studium na pedagogických fakultách? Opravdu ti kvalitní? Cítím to jako velmi nebezpečnou a řízenou devastaci učitelského povolání s jednoznačnou degradací studia učitelů na vysokých školách,« varoval Pojezný.

Nebýt pokornými montéry pro zahraniční kapitál

Poukázal zároveň na další problém, o kterém se dlouho ví, a nic se nedělá. Jde o to, že za pár let dojde ke generační obměně přestárlých učitelských sborů, a to na všech stupních. Pak se bude podle něj podobný zákon jednoznačně hodit. »Pokud dnes nebudeme schopni reagovat na pravou příčinu, proč absolventi pedagogických fakult nemají zájem nastoupit do škol, přestože učit chtějí, pak nás okolní konkurence ve vedlejších zemích jednoduše semele. Všichni ti, kteří mají plná ústa finského, švýcarského, lichtenštejnského či jiného školství, by se měli podívat, jak si této profese, tohoto poslání, umějí vážit. V těchto zemích nechtějí být jen pokorní montéři pro zahraniční kapitál. Jak by se asi zachovaly odbory?« upozornil Pojezný.

Novela předpokládá, že by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání. To by si museli doplnit do tří let. První dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové. Na takzvané adaptační období by pro ně ředitelé měli dostat peníze navíc.

Proti novele se postavil již dříve i spolek Pedagogická komora. Podobně jako odborářům i jemu vadí zejména změna, která se týká učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Asociace děkanů pedagogických fakult ČR, která novelu rovněž považuje za riziko, nicméně podle svého bývalého předsedy Miroslava Randy po jednání s ministerstvem připustila, že vzhledem k nedostatku učitelů jsou změny v zákoně nutné. Podobný názor mají i zástupci ředitelů škol.

(jad)