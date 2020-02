Ilustrační FOTO - Pixabay

Další stížnosti na e-neschopenky

Zavedení povinného systému elektronických neschopenek od letošního ledna i po několika týdnech používání komplikuje život praktickým lékařům. Zaznělo to na brněnské konferenci zástupců mladých praktických lékařů.

»Teprve teď, po téměř dvou měsících od povinného zavedení, začínají e-neschopenky trochu fungovat. Tím myslím, že se je většinou alespoň podaří odeslat. Ale ještě stále nám tenhle systém bere hrozně moc času,« řekl místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha.

Mladí lékaři se na konferenci shodli, že problémy rozhodně nejsou způsobené tím, že by nebyli dostatečně technicky zdatní, jiné informační technologie využívají běžně. »U elektronických neschopenek se bohužel ukazuje, že nezáleží na tom, zda jste starý či mladý, jestli jste technicky zdatný nebo s technikou bojujete - všichni máme s tímto nedotaženým a nevyzkoušeným systémem stejné problémy. A ty nás brzdí od toho, na co jsme léta studovali a připravovali se - léčit pacienty,« uvedla předsedkyně Mladých praktiků Markéta Pfeiferová.

Podle Muchy nejde jen o samotné vyplňování elektronické neschopenky. »Ale i to je problém. Běžně se stává, že nemohu dohledat zaměstnavatele nebo profesi. I když nám slibovali, že neschopenka půjde odeslat i bez tohoto údaje, skutečnost je jiná,« řekl. Když už se podaří formulář odeslat, často vznikají problémy na straně zaměstnavatelů. »Pražská správa sociálního zabezpečení má ve schvalování neschopenek zpoždění až deset dní. Denně máme pět až deset telefonátů od zaměstnavatelů, jak to s jejich lidmi tedy je, zda jsou na neschopence, nebo ne, a kde jsou papíry,« dodal Mucha.

Výpadky v jednotkách případů

Kritika e-neschopenek zazněla i na jednání sněmovního sociálního výboru. Podle lékařů k problémům dochází i po odeslání neschopenky, následně už nelze například zapsat vycházky. »My se do toho nedostaneme, protože ta neschopenka ještě není takzvaně ukončená, tedy ten proces zpracování na správě sociálního zabezpečení,« uvedl praktický lékař Václav Šmatlák. Kritizuje také to, že lékaři nemají novou povinnost finančně kompenzovánu. Platby lékařům však vláda odmítla. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) projekt jako celek funguje a výpadky se týkají jednotek případů.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Poslanci z řad koalice i opozice nicméně ocenili, že se systém podařilo spustit v plánovaném termínu. »Jsme rádi, že se e-neschopenka spustila. Prosazovali jsme to dlouhodobě a chtěli jsme, aby to fungovalo už mnohem dřív,« uvedla stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Podle ní je samozřejmé, že se mohou ještě vyskytovat určité technické problémy, je ale přesvědčena, že problémy se podaří vyřešit. E-neschopenky komunisté vítají také proto, že souvisejí i se zrušením karenční doby, o což KSČM dlouhodobě usilovala. Další informace od ministryně si členové výboru od resortu vyžádají v polovině roku.

Systém e-neschopenek je v provozu od 1. ledna. Lékaři musí sociální správě posílat formuláře o pracovní neschopnosti elektronicky. Nařizuje jim to zákon. Papírové tiskopisy mohou použít jen při výpadku aplikací České správy sociálního zabezpečení, lékařského programu, internetového připojení či elektřiny. Do 22. ledna úředníci dostali 4944 papírových dokladů. Počet není konečný, doručení trvá i týden. Za nepoužívání e-neschopenek hrozí lékařům pokuta, a to za jeden případ až 10 000 korun.

(jad)