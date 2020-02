Prezident USA Donald Trump.

Trumpovy čistky

Prezident USA Donald Trump podle médií odvolal z funkce amerického velvyslance při Evropské unii Gordona Sondlanda, který proti hlavě státu svědčil v procesu ústavní žaloby.

Diplomat v pátek oznámil, že Trump se rozhodl s okamžitou platností ukončit jeho misi. Informace se objevila po propuštění poradce Bílého domu Alexandera Vindmana za podobných okolností. Prezident na Twitteru napsal, že Vindmana nezná, označil jej však za »neukázněného«.

»Bylo mi dnes oznámeno, že prezident mě hodlá s okamžitým účinkem odvolat z funkce velvyslance Spojených států při Evropské unii,« uvedl v pátečním prohlášení Sondland. Podle informací listu The New York Times (NYT) nejdříve činitelé ministerstva zahraničí v rámci »čistky« velvyslance vyzvali, aby sám rezignoval. Ten prý odmítl a řekl, že jej budou muset vyhodit. »A to se i stalo,« popisuje na Twitteru reportér NYT Peter Baker.

