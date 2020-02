Mimořádně vyrovnaný volební souboj v Irsku

Volební komise v Irsku sčítaly hlasy odevzdané při sobotních předčasných parlamentních volbách. Volební model zveřejněný hned po uzavření volebních místností naznačil, že tři nejsilnější strany dosáhly prakticky totožného výsledku.

Podle původního propočtu společnosti Ipsos MRBI získala 22,4 % Fine Gael premiéra Lea Varadkara, zatímco levicová Sinn Féin vedená Mary Lou McDonaldovou byla zpět o pouhou desetinu procenta a třetí Fianna Fáil Micheála Martina podpořilo 22,2 % voličů. Mimořádně těsný souboj mezi stranami předpovídaly už předvolební průzkumy. Bylo tak pravděpodobné, že žádné z těchto politických uskupení neobsadí tolik křesel ve 160členném parlamentu, aby mohlo samostatně sestavit vládu. Strana, která by chtěla vládnout samostatně, musí získat 80 poslanců. Jak liberálně-konzervativní Fine Gael, tak centristická Fianna Fáil daly už před volbami najevo, že nevstoupí do koalice s levicovou Sinn Féin. Mimo jiné proto, že tato strana si klade jako podmínku pro vstup do koalice uspořádání referenda o sjednocení Irska se Severním Irskem do roku 2025. Fine Gael i Fianna Fáil si sjednocení ostrova přejí, nyní na něj podle nich ale není vhodná doba.

V Irsku od roku 2016 vládla Varadkarova Fine Gael, aniž měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu kabinetu a vypsat předčasné volby. Hlasování se konalo několik dnů po odchodu Británie z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Irsko pojí s britským Severním Irskem pozemní hranice, ovlivňovalo téma brexitu i irskou politickou debatu.

Lidé žijící na ostrovech patřících k Irsku svůj hlas mohli odevzdat už v pátek. Jde o tradici z dob, kdy bylo třeba zajistit, aby se hlasovací urny dostaly na pevninu včas ke sčítání i v případě špatného počasí. Zákon, který by volební den v celé zemi sjednotil, nebyl do vyhlášení nynějších předčasných voleb schválen. V sobotu se volební místnosti otevřely v 07.00 místního času (08:00 SEČ) a zavřely dvě hodiny před půlnocí (23:00 SEČ).

Největším příběhem předvolební kampaně je vzestup Sinn Féin, která je dlouhodobě v popředí politické scény v Severním Irsku, jižně od hranice ale podobný vliv v posledních dekádách neměla. Nyní by mohla otřást zvyklostmi irské politiky, v níž se už skoro 90 let u moci střídají pouze Fine Gael a Fianna Fáil. Strana předsedkyně McDonaldové, v minulosti spojená s polovojenskou skupinou Irská republikánská armáda (IRA), přitahuje voliče levicovými návrhy pro potlačení aktuální bytové krize a posílení přetíženého státního zdravotnictví. Zároveň stále podporuje sjednocení Irské republiky s britským Severním Irskem. »Ano, myslím si, že změna je potřebná,« řekla u jedné z volebních místností v Dublinu 50letá pracovnice veřejného sektoru Noleen Kellyová. »Takže očekávám, že přijde něco pozitivního.«

Sinn Féin je ve svých plánech kolem sociálních problémů radikálnější než dosud dominantní politické strany. I přes výrazný nárůst preferencí má však nevelkou šanci stát se nejsilnějším uskupením v parlamentu, protože do voleb nasadila jen 42 kandidátů. Fine Gael a Fianna Fáil jich mají asi dvojnásobek, uvedla BBC.

Agentura AP uvedla, že definitivní rozdělení křesel v parlamentu bude kvůli složitému přepočítávání hlasů na poslanecké mandáty jasné až po dvou dnech. Po zveřejnění oficiálních výsledků se čekají složitá koaliční jednání.

