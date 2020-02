Ilustrační FOTO - Pixabay

Žáci v ČR nezvládají předepsané učivo

Žáci českých, moravských a slezských škol nestíhají povinné učivo, jsou přetěžováni. Odborníci tvrdí, že je toho na ně dnes moc, nezvládají, a je třeba jim pomoci. Ministerstvo školství chce proto snížit objem povinného učiva ve všech předmětech. Mluví se o tom, že by to mělo být až o polovinu!

Učitelé nestíhají dětem vysvětlit všechno, co by podle osnov měli. Ministerstvo školství jim dává za pravdu, proto také plánuje zasáhnout do vyučování výrazněji, než by se čekalo. Přesněji řečeno, chce omezit vědomosti, které by dnes měli žáci v základní škole posbírat. »Žáci se dnes učí velké množství informací, které mnohdy nevyužijí, je proto potřeba tyto informace zredukovat,« řekla televizi NOVA Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

»Podle ministerstva školství se některé učivo během roku ani nestíhá probrat nebo se duplikuje mezi různými předměty,« dodala mluvčí. Vláda by novou koncepci měla projednávat ještě letos.

»Na to, že je rámcové vzdělávací programy potřeba upravit, upozorňujeme už dávno. V posledních třiceti letech kdekoho napadalo, co všechno do nich může přidat, co by se mělo učit buď jako samostatný předmět, nebo toto učivo zahrnout do ostatních předmětů,« reagovala pro náš list Marta Semelová, exposlankyně, bývalá dlouholetá učitelka a expertka KSČM na školskou problematiku. Rámcové vzdělávací programy považuje za velmi nepřehledné a školní vzdělávací programy, které z nich vycházejí, jsou pak přeplněny spoustou učiva, navíc v tom není podle ní jasný systém. Ve výuce některých předmětů je spousta zbytečných věcí i těch, které je třeba změnit tak, aby odpovídaly realitě, ale také pravdivosti. »Je pravda, že třeba v dějepise se řada učitelů nedostane na novodobé poválečné dějiny. Ale je také pravda, že to mnozí ani nechtějí. Jde o učivo velmi riskantní, učitelé se pohybují na tenkém ledě, nevědí, co a jak vykládat, bojí se současné antikomunistické propagandy, protože všechno v minulosti bylo špatné, a oni se obávají to nějak vykládat,« je přesvědčena Semelová.

To, že jsou děti ochuzeny o mnohé, bývalá učitelka moc dobře ví. Uvádí se, že to, co by se žáci měli naučit z českého jazyka, stihne prý probrat jen šest procent škol! Matematiku dokonce jen půl procenta škol! A dějepis? Na základce se prý opravdu většinou končí druhou světovou válkou.

Chybí prostor pro aktivnější roli žáků

»Nezbývá prostor na prohlubování učiva, na rozvíjení učiva, není prostor na nějakou aktivnější roli žáků,« uvedl na Nově mluvčí České školní inspekce Ondřej Andrys. »Některé věci se zdůrazňují až moc, na jiné není čas,« souhlasila s ním ředitelka ZŠ Teplice Milena Hodková.

»Je pravda, že v mnohých předmětech je strašně málo času na procvičování. Děti jsou zahlceny novými poznatky, ale nemají čas je vstřebat a učivo si procvičit. Proto je určitě potřeba upravit rámcové vzdělávací programy. Pokud jde o těch zmiňovaných 50 procent, o které by se mělo zredukovat učivo, to je spíš mediální zkratka. Jde tam především o to, aby se na to podívali skuteční odborníci a lidé z praxe, a upravili tyto programy tak, aby byly reálné a odpovídaly tomu, co je skutečně třeba,« konstatovala Semelová. Připomněla, že kromě toho se vyvíjí technika, technologie, různé vědy, a tomu se také výuka ve školách musí přizpůsobit. Za důležité považuje, aby došlo ke sjednocení programů ve školách a víceméně existovaly osnovy pro jednotlivé ročníky základních škol. »Aby bylo jasně dané učivo, které má žák v tom kterém ročníku zvládnout,« dodala odbornice KSČM na školství.

Na dotaz, zda není v současnosti ve školách hodně volna, když se skoro ke každému svátku nabaluje nějaký další volný den, a děti pak mají méně vyučovacích dní a hodin, než v minulosti možná měly stejně staré děti, Semelová odpověděla, že prázdninami to tolik není. Jako problém ovšem vidí také to, že se rozvolnila morálka. Poukázala na to, že dřív děti a studenti měli své povinnosti, víc se připravovali do školy, bylo to přísnější, mohli si procvičit nějakou probranou látku doma... »Ale teď ta svobodná výchova nadělala paseku. A další problém vidím ve velkém procentu nekvalifikovaných a neaprobovaných učitelů a učitelek ve školách. Ti se pochopitelně sami potýkají s učivem, které však musí předat žákům tak, aby ho pochopili a vstřebali, uměli a znali,« zdůraznila bývalá poslankyně, členka školského výboru za KSČM.

