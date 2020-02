Na cestě k diktaturám?

Na sociálních sítích se už týden řeší nepovedený začátek demokratických primárek za velkou louží, v roce, kdy Američané už zase budou volit hlavu státu. I když, budou-li volit skutečnou hlavu státu, nebo zase spíš nabubřelého psychotického rádobyšoumena, kterého mají kvůli nesmyslnému volebnímu systému v Bílém domě dnes?!

Přitom je to strašně důležité. Řada politologů i novinářů se bojí toho, že případná obhajoba mandátu by Trumpa posunula do ještě vyšších mimozemských sfér (jakkoli se to dnes může zdát už skoro nemožné), že ve svém druhém mandátu, když by pak už neměl co ztratit (republikánští senátoři minulý týden prokázali, že nejsou objektivními zákonodárci respektujícími ústavu, ale pouhými stranickými OFcemi), by zvlčel ještě víc.

Server blisty.cz přeložil minulý týden výtah ze zamyšlení britského ekologa a politologa George Monbiota »Jen to zkoušejte – ale mě nezastavíte!!«, v němž se autor obává, že obhájí-li Trump v listopadu nejvyšší post v USA, bude i nadále porušovat zákony, ba co víc, ještě si to bude vychutnávat! Bude to tak fatální krok, který povede k nahrazení demokracie autoritářským terorem. Monbiot se dokonce bojí možné definitivní fašizace (nejen) americké politiky. Diplomaticky řečeno, bude podle něj Trump »využívat až do všech možných hranic potenciál pro zneužívání ústavní moci«. Obdobně, jak se to už dnes děje v Brazílii, Indii, Maďarsku, Polsku, Izraeli, Turecku, Saúdské Arábii, autor vedle těchto zemí zmiňuje i Rusko, Čínu či Venezuelu, a částečně i »svou« Velkou Británii. Mohli bychom polemizovat o tom, zda některé země do jeho výčtu patří, zda na jiné naopak nepozapomněl, ale fakt, že tyto tendence jsou neustále na vzestupu, je nezpochybnitelný.

Nazývá to experimenty v absolutismu. Zatím to prý ještě není fašismus (míní Monbiot), ale »že některé země, každá zvlášť i dohromady, směřují k tomuto nejtemnějšímu politickému místu«, o tom nepochybuje.

V této souvislosti se ale lze obávat i toho, zda ve zmiňovaných USA za další čtyři roky ještě vůbec budou nějaké svobodné prezidentské volby. Tím spíš, že pokud by byly, je velmi pravděpodobné, že by v nich uspěla dnes třicetiletá nejpopulárnější kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, někdejší asistentka současného favorita demokratických primárek, 78letého senátora Bernie Sanderse. A protože oba v Demokratické straně nepokrytě reprezentují socialistické křídlo, bude se Trump tvářit jako spasitel, když se bude snažit měnit ústavu tak, aby připravil půdu pro nějakého pokračovatele z jeho nejbližšího okolí, nebo přímo pro vlastní panování až do smrti…

Roman JANOUCH