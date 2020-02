Ilustrační FOTO - Haló noviny

Silný vítr ovlivňuje provoz na ruzyňském letišti

Pravděpodobně kvůli silnému větru zrušily letecké společnosti devět zpátečních letů na Letiště Václava Havla v Praze. Další spoje mohou kvůli nepříznivému počasí nabírat zpoždění. Ruzyňské letiště ale zůstalo v provozu bez omezení. Pouze ranní let z katarského Dauhá do Prahy byl na základě rozhodnutí posádky přesměrován do Vídně, naopak do českého hlavního města byl odkloněn stroj letící na lince z Moskvy do Mnichova, sdělila ČTK Kateřina Pavlíková z tiskového odboru letiště.

Brzo ráno foukal na Letišti Václava Havla Praha silný vítr, který měl v nárazech až 94 kilometrů v hodině. K větru se navíc přidal i déšť. Dopoledne se ale situace stabilizovala. "V případě potřeby tak sloužíme leteckým společnostem i jako záložní letiště," uvedla Pavlíková.

Personál letiště už v neděli večer zajistil stavby, manipulační techniku a upevnil předměty, které by mohl vítr uvolnit. "Letadla, která byla zaparkována na letištní ploše, byla rovněž zajištěna nebo případně umístěna do hangárů," uvedla mluvčí letiště.

Letecké společnosti se rozhodly zrušit zatím devět zpátečních letů. Opatření se týká spojů z Curychu, Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Düsseldorfu, Londýna, Amsterdamu a Bělehradu. "O rušení letů rozhodují aerolinky, ať už kvůli nepříznivému počasí po Evropě nebo z provozních důvodů," vysvětlila Pavlíková. Cestujícím doporučuje, aby sledovali aktuální informace u své letecké společnosti nebo na webu pražského letiště.

(čtk)