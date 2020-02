Americký prezident Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Účet BBC Trumpovu chlubení se cizím peřím

Poselství o stavu Unie, se kterým minulý týden v Kongresu vystoupil kontroverzní americký prezident Donald Trump, se neobešlo bez »nepřesných a přehnaných« tvrzení (dle ČTK) o úspěších současné americké administrativy. Zpravodajská společnost BBC konfrontovala s fakty prezidentova slova o výkonu ekonomiky, změnách ve zdravotnictví či imigraci.

Trump: Učinil jsem také skálopevný slib americkým rodinám, že budeme vždy chránit pacienty s předem existujícími potížemi (potížemi existujícími už před začátkem zdravotního pojištění).

Fakta: Prezident hovořil o klíčovém bodu debat kolem pravidel zdravotního pojištění v USA. Může sice tvrdit, že takový slib učinil, ale jeho slova neodpovídají jeho krokům.

Ochrana pacientů s předem existujícími onemocněními je jedním z pilířů reformy prosazené Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou známé jako Obamacare. Ta zahrnuje záruku, že pojišťovny nemohou ve zmíněných případech klienty odmítnout nebo jim kvůli dlouhodobým problémům účtovat vyšší pojistné.

Trump před zvolením do funkce sliboval, že Obamovu reformu, která vstoupila v platnost na začátku roku 2014, zruší (jako ostatně vše, co Obama prosadil). Jedním z jeho prvních kroků po nástupu do Bílého domu bylo podepsání prezidentského dekretu, který stanovil cíl »usilovat o svižné odvolání« příslušného zákona. Trump také podpořil žalobu, jejímž cílem je prohlásit zákon o Obamacare za protiústavní…

Trump: Vloni se poprvé po 51 letech snížila cena léků na předpis.

Fakta: Podle amerického Úřadu pro pracovní statistiku (BLS) ve dvanáctiměsíčním období končícím v květnu 2019 skutečně klesla průměrná cena léků na předpis o zanedbatelných 0,2 %. Je to první pokles cen zaznamenaný v takovém úseku od roku 1973, tedy první po 47 letech.

Index spotřebitelských cen (CPI) od BLS ovšem nemusí být tou nejspolehlivější metodou při hodnocení cen léků, upozorňuje Inma Hernandezová z University of Pittsburgh. »CPI vychází z košíku, v němž jsou zastoupené populární léky. Obsahuje tedy spíše ty nejčastěji využívané, které jsou většinou levnější. Nemusí už ale obsahovat novější nebo méně předepisované léky, které jsou dražší a jejichž cena (naopak) stoupá strměji,« řekla.

Trump: Nelegálních přechodů (hranic) je oproti květnu o 75 % méně, klesají už osm měsíců v řadě.

Fakta: Prezident odkazoval na situaci na hranici mezi USA a Mexikem, přičemž citoval správné údaje pro uvedené období.

Počet nelegálních příchodů do USA se ovšem určuje podle toho, kolik migrantů u hranice zadrží vládní pracovníci. Počet zadržených se o přibližně 75 % snížil ve srovnání s loňským květnem, kdy se do vazby dostalo přes 130 000 lidí. To bylo nejvyšší číslo od března 2006. V prvních třech letech Trumpova úřadování zároveň počet zadržených migrantů na jižní hranici prudce vzrostl, přičemž vloni byl součet nejvyšší od roku 2007.

Agentura AP podotýká, že Trump před členy Kongresu neříkal pravdu, když uvedl, že migranti přicházející do USA nelegálně jsou nyní na rozdíl od dřívějších let »svižně odstraňováni«.

Trump: Vytvořili jsme sedm milionů pracovních míst… a míra nezaměstnanosti je nejnižší za půl století.

Fakta: Od prezidentova nástupu do Bílého domu v lednu 2017 vzniklo skoro 6,7 milionu pracovních míst. Ta ale přibývají každý měsíc už od října 2010. Nezaměstnanost byla v prosinci v USA na úrovni 3,5 %, přičemž naposledy byla tak nízká na konci roku 1969.

Trump: Poté, co jich pod dvěma předchozími prezidenty 60 000 ztratila, má nyní Amerika 12 000 nových továren.

Fakta: Na konci roku 2016 měly USA podle BLS o 54 000 'soukromých výrobních zařízení' méně než na začátku roku 2001. Pokud jde o aktuální trend, nejčerstvější dostupná čísla týkající se druhého čtvrtletí minulého roku hovoří o přírůstku zhruba 12 000 továren od začátku roku 2017. Z části ovšem jde o malé podniky s méně než pěti zaměstnanci…

Růst počtu výrobních míst přitom začal už v roce 2013, tedy za vlády Obamy. AP dodává, že celkový objem výroby v USA po růstu z předchozích dvou let za poslední rok naopak poklesl. »Prezidentův celní režim a pomalejší růst v globálním měřítku zasáhl sektor způsobem, který nasvědčuje tomu, že Trumpovy kroky mu mírně sebraly vítr z plachet,« píše agentura.

BBC přitom nehodnotila zahraniční politiku, kde se největší lži Trump dopustil tvrzením, že díky němu byl poražen Islámský stát. Ten jednak bohužel ještě poražen nebyl – kvůli Trumpem nařízené vraždě íránského generála Solejmáního naopak IS zase dostal vítr do plachet; pokud ale budeme hodnotit pokles »akcií« IS do té doby, největší zásluhu na něm mají Kurdové, které Trump vloni naopak podrazil, když je opustil!

(rj)